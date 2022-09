Raffaella Fico rallegra la domenica a milioni di fan, la posa sul divano è un belvedere. Un simile saluto era del tutto inaspettato.

Uno scatto che vale più di mille parole, Raffaella Fico regala solo piacevoli emozioni ai suoi fan più affezionati. E’ bastato poco per far volare con la fantasia la maggior parte dei maschietti italiani, una semplice posa ha lasciato tutti a bocca aperta.

Chi è Raffaella Fico: vita, carriera

Nata a Cercola (Napoli) nel 1988, Raffaella Fico nasce in un’umile famiglia di negozianti ortofrutticoli, sin dalla sua infanzia ha sognato il successo ma al contempo ha aiutato i genitori nella loro principale attività di reddito. Ha trascorso la sua adolescenza a Casalnuovo di Napoli, si è diplomata al Liceo Psico-pedagogico e si è fatta notare molto presto per la sua bellezza disarmante.

Il 2008 è l’anno della notorietà, entra come concorrente nella casa del Grande Fratello e si rende protagonista di uno scoop davvero incredibile. Per un po’ di tempo non si è parlato d’altro, Raffaella voleva mettere in vendita la sua verginità, la notizia è stata poi smentita in un’intervista al quotidiano “Il Mattino”, dove si sottolineò che fu solo una mossa pubblicitaria della sua manager. Raffaella è stata legata al calciatore Mario Balotelli, con il quale ha messo al mondo la figlioletta Mia, la storia è naufragata poco dopo la nascita della bambina.

Ecco la posa che ha fatto esplodere Instagram

Sensuale, affascinante e maliziosa, la bellissima Raffaella Fico ha deciso di salutare i suoi follower che u Instagram sono 695K, in un modo decisamente particolare. Capelli ricci, abitino nero, sorriso da favola, sguardo da cerbiatta, la showgirl ha lasciato il segno.

In milioni hanno commentato lo scatto che ha migliorato la giornata agli italiani. Sul letto accovacciata mostra quello che di più bello ha da offrire. Le sue curve mozzafiato non hanno eguali, è lei la reginetta del web.

“È appena esploso Instagram”

La modella si tocca leggermente i capelli e qualcuno commenta: “Come sono ricci, ma quanti capricci?”, c’è chi scherza in modo diverso e scrive un’eclatante richiesta: “Mi vuoi sposare?”. La bella Raffaella ama interagire con i suoi fan, tutti la seguono con amore, ogni giorno il suo profilo è arricchito da piccoli momenti di quotidianità che la rendono unica e speciale.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO