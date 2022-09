Rocio Morales posta una foto “fatta con amore”, ma scoppia il putiferio. Manca qualcuno e forse c’è qualcosa sotto?

Un susseguirsi di messaggi movimentano la domenica di Rocio Morales, la foto incriminata sta facendo parlare tutti, c’è per caso qualcosa sotto, in molti si stanno chiedendo. Una simile situazione è davvero inaspettata.

Chi è Rocio Morales: vita e carriera

Nata a Madrid nel 1988, Rocio Morales è un’attrice, conduttrice e modella. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, ha poi studiato per diventare attrice. Il 2006 è l’anno della notorietà, parte con Julio Iglesia per un tour mondiale come ballerina professionista, fu una delle esperienze più belle ed emozionanti della sua vita.

Diversi sono i film nei quali ha recitato e diverse le riviste patinate per le quali ha postato scatti mozzafiato che hanno fatto il giro del mondo. Dal 2013 fa coppia fissa con l’attore italiano Raoul Bova, i due non si sono mai sposati ma hanno messo al mondo due figlie, Luna ed Alma. La vita di Rocio è piena e soddisfacente ma qualcosa ha catturato l’attenzione dei fan, mica dobbiamo pensar male?

Ecco la foto che ha fatto sparlare il web…manca lui

Rocio ha postato una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza ma un particolare non è passato inosservato. “Le foto più belle sono sempre quelle fatte con amore”, scrive la modella come prefazione, ed effettivamente c’è tanto da ammirare ma manca lui.

In foto non c’è Raoul Bova, ed in molti si chiedono dove sia. Lo scatto ha fatto discutere anche per la didascalia, “..fatte con amore”, quindi si evince che l’attore non rientra in questo senso di benessere? Ovviamente no.

Le foto sono fatte con amore perché TU SEI AMORE

I fan si stanno divertendo a punzecchiare la modella che sorride e manda faccine ai commenti più divertenti. Lei e Raoul sono molto innamorati, insieme conducono una vita molto serena movimentata da un’affinità di coppia davvero invidiabile.

