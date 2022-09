Imbarazzo per Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di “Verissimo”. In particolare una stoccata incentrata sul suo Pier Silvio fa tremare lo studio.

Momenti di tensione per Silvia Toffanin. La nota conduttrice, 42 anni, è stata protagonista di un episodio imbarazzante venuto a crearsi durante l’ultima puntata di “Verissimo”.

Da anni alla guida del format, questa trasmissione è amatissima tanto che stagione dopo stagione fa il pieno di ascolti: con alle spalle più di 2mila puntate, sono innumerevoli i volti apparsi nel suo studio.

In onda su Canale 5, si tratta, infatti, di un programma di intrattenimento incentrato sul mondo dello spettacolo e i suoi protagonisti. Lunga la lista degli ospiti che la Toffanin ha intervistato: anche nell’edizione 2022 – malgrado sia ricominciata da poco – hanno già preso parte ospiti molto interessanti. Tra questi nell’ultima puntata è stato protagonista un famoso duo che oltre a catalizzare l’attenzione per la sua simpatia, ha lasciato tutti senza fiato per una stoccata sul compagno di Silvia.

“Verissimo”, Silvia Toffanin in difficoltà: la battuta sul compagno scatena l’imbarazzo

Da anni la conduttrice condivide la vita con Pier Silvio Berlusconi. Padre dei suoi figli, i due sono legati da un forte sentimento, anche se non si sono mai sposati.

La coppia non sentirebbe, infatti, il bisogno di dire il fatidico sì: a loro avviso non sarebbe necessario un anello per consacrare il loro amore. A dimostrare la loro intesa magica i tanti momenti in cui appaiono insieme: quest’estate sono stati pizzicati intenti a godersi le vacanze nella loro nuova lussuosa casa in Liguria. Finito questo periodo di riposo sono tornati ai loro incarichi: lui è Amministratore Delegato di Mediaset, emittente dove lei lavora come conduttrice.

A scherzare proprio sul ruolo del marito sono gli ospiti dell’ultima puntata di “Verissimo”: si tratta del famoso duo comico di Pio e Amedeo che hanno ironizzato sul figlio di Berlusconi, facendo arrossire Silvia.

Silvia Toffanin, gelo nello studio di “Verissimo”: stoccata tagliente

Sarcasmo tagliente. Questo quanto hanno portato nello studio di “Verissimo” Pio e Amedeo. Ospiti nel format nella puntata di ieri, 24 settembre, si sono raccontati ai microfoni della Toffanin, lasciandola senza fiato con una battuta su Pier Silvio.

Pier Silvio Leva i soldi a te per darli a me, incredibile

Le parole in particolare di Pio finite nel mirino. Silvia ha reagito con una risata accennata: poi il duo ha continuato con le battute. Infatti la conduttrice ha chiesto loro il premesso di far vedere un’anteprima del loro programma. Al quesito arriva la risposta che cela con sé una battuta del duo: “Sei la proprietaria, puoi fare quello che vuoi”.

