Al Bano: “Ho amato solo lei…ecco chi è”, dopo anni la verità. Duro colpo per Romina e Loredana, la reazione

Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, Al Bano Carrisi ha deciso di dire tutta la verità e nient’altro che la verità sul vero amore della sua vita. Duro colpo quindi per la prima moglie Romina Power e la sua attuale compagna Loredana Lecciso. Il nuovo nome è una pugnalata al cuore.

E’ stato davvero umiliante per la Power e la Lecciso, finora si erano contese il cuore di Al Bano Carrisi ma a quanto pare, il suo amore non è mai stato solo per loro, o meglio c’è un’altra donna che ha amato più di loro.

La notizia ha destato non poche chiacchiere, soprattutto perché l’identità di questa persona è sempre stata messa in disparte. Il cantante di Cellino San Marco non ha mai manifestato così chiaramente i suoi sentimenti ed ora toglie ogni dubbio.

Come le vicende ci insegnano, Al Bano e Romina si sposano nel 1970, dal loro amore nascono quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Una serie di vicende anche tragiche, come la scomparsa della primogenita mai più ritrovata e dichiarata morta da una sentenza del tribunale, li ha allontanati per sempre e nel 2012 terminano definitivamente con un divorzio la loro reazione.

Dopo Romina abbiamo visto che ad allietare le giornate di Al Bano era Loredana Lecciso, con la quale ha messo al mondo Yasmine ed Al Bano Jr. I due non si sono mai sposati, Loredana ha sempre detto di non aver bisogno di una firma per sapere che il cuore del cantante di Cellino San Marco fosse suo. Ma ne siamo sicuri? Un colpo di scena ha ribaltato inesorabilmente la situazione.

Nel salotto di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Al Bano si lascia andare alla presenza di Iva Zanicchi e di tutto il pubblico in quel momento sintonizzato e presente in studio. Il leone di Cellino San Marco ha aperto il suo cuore e senza troppi giri di parole ha ammesso: “Ho una famiglia molto numerosa, ma lei per me sarà sempre l’unica“.

Chi sarà mai questa donna che ha amato così tanto il cantante? Ma naturalmente la mamma, la signora Jolanda venuta a mancare qualche anno fa lasciando un vuoto indelebile nella vita dell’artista.

Cosa avranno pensato Romina e Loredana? Sulla faccenda non hanno proferito parola ma sicuramente avranno incassato il colpaccio.