Alessandra Mastronardi finalmente vuota il sacco: “ecco perché non ho sposato Ross McCall”

Alessandra Mastronardi e Ross McCall, l’addio ad un passo dalle nozze: dopo mesi è emerso il vero motivo della rottura

Celebre non solo per le produzioni televisive a cui ha preso parte, ma anche per le sue travagliate storie d’amore, Alessandra Mastronardi è una delle attrici italiane più apprezzate a livello internazionale.

Nata a Napoli nel 1986 ma vissuta a Roma a partire dall’età di cinque anni, l’attrice ha raggiunto la notorietà quando, nel 2006, figurava tra gli interpreti della seguitissima fiction “I Cesaroni“.

Con il trascorrere del tempo, moltissime cose sono cambiate nella vita dell’attrice. Dal trasferimento a Londra agli amori che l’hanno resa un facile bersaglio agli occhi dei siti di gossip, quello che è rimasto invariato, da molti anni a questa parte, è proprio l’affetto incondizionato che il pubblico nutre nei suoi riguardi.

Tutti gli amori di Alessandra Mastronardi: da Vinicio Marchioni a Ross McCall

La vita sentimentale di Alessandra Mastronardi ha subito parecchi stravolgimenti nel corso degli anni (cosa di cui i giornali non hanno mancato di occuparsi con puntale interesse).

Dopo una parentesi con l’attore Vinicio Marchioni, conosciuto sul set di “Romanzo criminale“, la partenopea sembrava aver trovato la felicità accanto a Liam McMahon. Per amore di quest’ultimo, l’attrice aveva addirittura scelto di trasferirsi in pianta stabile a Londra.

La fine della relazione con Liam è stata ben presto soppiantata dalla nascita di un nuovo, travolgente sentimento: quello per l’attore scozzese Ross McCall. Con il collega, a cui è stata legata per diversi anni, la Mastronardi sarebbe dovuta convolare a nozze proprio negli scorsi mesi.

Le ragioni dell’improvvisa rottura tra i due, di fatto, non erano mai state chiarite da Alessandra fino a qualche giorno fa. In occasione di un’intervista, l’attrice ha finalmente ammesso il vero motivo che si cela dietro il suo mancato matrimonio.

L’attrice finalmente ha vuotato il sacco: “ecco perché non ho sposato Ross McCall”

Qual è il vero motivo che ha spinto Alessandra Mastronardi a dire addio a Ross McCall ad un passo dalle nozze? A rivelarlo è stata l’attrice stessa all’interno di una recentissima intervista.

La partenopea, che ha dichiarato di credere fortemente nel matrimonio, si è espressa in questi termini a proposito dell’ex compagno:

“quando vivi una relazione non devi avere troppi dubbi e nemmeno amare in modo assoluto. Ho cercato di rispettarmi, anche andando contro tutti”.

Leggendo tra le righe, la Mastronardi non era più sicura del sentimento che credeva di provare per il compagno. Una motivazione sufficiente, a detta della 36enne, per non commettere un errore di cui si sarebbe pentita per il resto della vita.

