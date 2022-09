“Ci vediamo lì”, Andrea Delogu da’ un appuntamento importante ai fan – FOTO

Andrea Delogu usa il suo profilo Instagram per un messaggio molto importante, un appuntamento da non mancare assolutamente

Negli ultimi tempi, Andrea Delogu è diventata uno dei volti più amati e seguiti del mondo dello spettacolo. La showgirl di origini sarde, 40 anni, sta raccogliendo davvero grande successo, in maniera assolutamente meritata.

Una carriera lunga, iniziata già da giovanissima, una ventina d’anni fa e che l’ha vista cimentarsi, in tv e non solo, con ogni genere di programma. Il che l’ha aiutata a diventare un personaggio estremamente poliedrico. Conduttrice televisiva, radiofonica, scrittrice, attrice, Andrea non si fa mancare assolutamente nulla ed è ormai diventata una celebrità assoluta, grazie anche al suo stile inconfondibile, che la rende unica nel suo genere.

Andrea Delogu, fascino acqua e sapone e grinta da vendere: i fan pazzi di lei

Andrea è davvero molto apprezzata dagli ammiratori, per la sua attitudine sorridente e autoironica, un fare da anti-diva che raccoglie numerosi consensi. Ma si fa notare anche per un fascino decisamente irresistibile.

Una bellezza acqua e sapone che non può non colpire dritta al cuore. Anche per questo, su Instagram ha un seguito sempre maggiore, con oltre mezzo milione di followers. Andrea, come detto, è però benvoluta dai fan anche per il suo modo di fare, schietto e sincero sempre e comunque. Spesso e volentieri, ci mette la faccia, su temi anche importanti. Come fa quest’oggi.

Andrea Delogu, ecco dove sta andando: “Mi sto facendo una passeggiata”, l’invito da non perdere

Nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, Andrea da’ un appuntamento davvero importante e sentito ai suoi ammiratori, in una giornata per lei, e non solo, molto sentita.

Facendo uno scatto alla sua tessera elettorale, invita tutti i suoi ammiratori a partecipare alle elezioni. Un dovere civico a cui, secondo lei, nessuno deve sottrarsi:

È un giorno importante, se ne avete la possibilità, andate a votare. Mi sto facendo una passeggiata verso il seggio, magari se siamo della stessa zona ci si becca lì…

Un invito che a giudicare da like e commenti in molti hanno raccolto. Le prossime ore, con l’Italia al voto, saranno cruciali per il futuro prossimo del nostro paese.

