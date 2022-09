La cara Barbara D’Urso si è data alla pazza gioia con il Cav. Silvio Berlusconi, in un video si spoilera il loro gioco preferito e c’è un clamoroso colpo di scena.

Nata a Napoli nel 1957, Maria Carmela D’Urso, ha un passato molto triste alle spalle, quando aveva solo 11 anni, la madre è venuta a mancare a causa di una malattia oggi facilmente curabile. Negli anni l’unico suo punto di riferimento è stato il padre che ha accaduto gli altri due figli, con amore e pazienza.

All’età di 19 anni, Barbara decide di trasferirsi a Milano in cerca di fortuna, il mondo dello spettacolo è sempre stato un sogno nel cassetto che è riuscita a realizzare con non pochi sacrifici.

L’anno del debutto è il 1977, quando ha cominciato a lavorare come showgirl durante la trasmissione Goal in onda su Telemilano 58. Anno dopo anno e dopo molta gavetta approda a Mediaset diventando così una delle colonne portanti del palinsesto televisivo in ogni stagione. Canale 5 è la sua casa e negli anni l’abbiamo vista al timone del Grande Fratello, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Il lavoro è sempre stato il suo obiettivo principale e dopo diversi anni può sentirsi realizzata e soddisfatta di quello che è riuscita a realizzare. Barbara è un personaggio molto noto al web anche per alcuni strafalcioni e per vicende del tutto trash, ed ecco che se ne presenta un’altra con il fondatore di Mediaset, Silvio Berlusconi.

Assurdo, ecco come giocano Barbara D’Urso e Silvio Berlusconi

Tra la conduttrice ed il Cav. c’è una conoscenza ormai ventennale, d’altronde Barbara è alle dipendenze di suo figlio Pier Silvio che porta avanti l’azienda di famiglia da diversi anni. IL rapporto che li lega è pieno d’affetto e stima reciproca, spesso il Cav. è stato ospite nello studio della D’Urso ed anche questa volta la sua presenza ha fatto scalpore.

La conduttrice gioca con Berlusconi, gli propone dei nomi ai quali lui deve accostare degli aggettivi. Il video proposto è stato postato sulla pagina ufficiale dell’ex Premier, che per l’occasione scrive: “Pare che il gioco degli aggettivi vi piaccia molto. Ecco come ho definito alcuni personaggi proposti da Barbara D’Urso”.

Tutto normale se non fosse stato chiamato in causa il diretto interessato, come ultimo nome la conduttrice pronuncia Silvio Berlusconi che a quel punto dice: “Semplicemente super… di Silvio Berlusconi vorrei dire più di due aggettivi. Berlusconi è semplice, rispettoso, sincero e buono”.

Una risposta decisamente inaspettata alla quale la D’Urso risponde con un semplice: “Ah però, è modesto”.

