Barbara D’Urso nell’imbarazzo più totale: “voglio scusarmi con voi”. La vergogna è troppa

Barbara D’Urso nell’imbarazzo più totale, scena assurda durante la diretta di “Pomeriggio Cinque”: “voglio scusarmi con tutti voi”

Non avrebbe mai pensato che il caso dell’anziana Chiara le avrebbe occupato gran parte della puntata. Eppure, come Barbara D’Urso ama ricordare al suo pubblico, gli imprevisti della diretta sono anche questi: ritrovarsi a dover modificare la scaletta di minuto in minuto.

Il primo blocco di “Pomeriggio Cinque” di oggi, lunedì 16 settembre, si è chiuso con un servizio dedicato a Chiara, 70enne milanese che, fino a poco tempo fa, viveva in una casa piena zeppa di oggetti.

La donna, accumulatrice seriale, ha ricevuto l’aiuto della redazione di Barbara D’Urso, che le ha risistemato l’abitazione da capo a piedi. Lo spazio dedicato al caso della milanese, tuttavia, non ha mancato di generare qualche imprevisto nel corso della diretta. Un imprevisto che la conduttrice, a suo dire, non avrebbe potuto gestire diversamente…

Barbara D’Urso nell’imbarazzo più totale: “voglio scusarmi con voi”

Si sarebbe dovuto risolvere nel giro di pochi minuti il caso dedicato all’accumulatrice seriale Chiara, e invece è durato molto di più del previsto.

Quando Barbara D’Urso si è accorta di aver sforato di parecchio il tempo a sua disposizione, ha immediatamente introdotto il secondo blocco della puntata senza troppi convenevoli.

Con gli ospiti giunti in studio per animare il talk, la conduttrice si è immediatamente giustificata in questi termini: “voglio chiedervi scusa per il ritardo, ma stiamo seguendo questo caso da parecchi mesi“. Dopo aver superato l’imbarazzo iniziale, l’intervista alle sue ospiti d’onore è iniziata nel segno dell’entusiasmo e dell’euforia.

“Pomeriggio Cinque”, Eva e Mercedesz Henger ospiti in studio: “tra noi è tutto come prima”

Ospiti d’onore dell’appuntamento di oggi con “Pomeriggio Cinque” erano Eva e Mercedesz Henger. Mamma e figlia, che non si parlavano da due lunghissimi anni, hanno avuto modo di riconciliarsi solo successivamente all’incidente d’auto che ha visto coinvolta Eva.

Ai microfoni di Barbara D’Urso, Mercedesz non ha mancato di esternare la propria irrefrenabile gioia nell’aver ritrovato la mamma:

“quando ho saputo dell’incidente volevo solamente correre da lei. ora siamo più unite di prima, direi che la lontananza ci ha fatto bene”.

Una notizia che ha ovviamente rincuorato la conduttrice, che in più di un’occasione aveva tentato di convincere mamma e figlia a riappacificarsi, senza riportare alcun successo.

