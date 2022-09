Harry è nella disperazione totale. Dopo uno scontro furente con il Re Carlo sta correndo ai ripari: arriva una decisione spiazzante, nessuno si aspettava tanto.

Tristezza, rabbia, dispiacere e ansia. Questo il cocktail di sensazioni negative che sta assaporando Harry nelle ultime settimane, avvelenando la sua serenità. Nell’occhio del ciclone per le costanti faide con i Royal inglesi, neanche il decesso della Regina Elisabetta ha stemperato la tensione.

I rapporti tra il Duca, la sua Meghan e i Windsor sono tesi come una corda di violini: di recente è spuntata una lite titanica tra Harry e il padre Carlo, il nuovo Re del Regno Unito. Sembra che il reale non volesse, infatti, la Markle tra i piedi la sera in cui è mancata la Sovrana, gettando il figlio nella rabbia totale. Scontratisi telefonicamente in modo molto violento, il Sussex avrebbe perso la cognizione del tempo tanto da arrivare in ritardo in Inghilterra, non riuscendo così a dare il suo ultimo saluto alla nonna.

A rendere il clima ancora più teso la decisione del Re di non riconoscere ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, il titolo di “Suae altezze reali“, facendo sì che non abbiano la possibilità di avere la scorta reale.

Harry, dal dolore all’ansia: la decisione che cambia tutto

Le tensioni con i parenti, porterebbero in Harry non solo molto rabbia, ma anche tanta ansia. Ansia che avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella vita del Sussex, portandolo a un cambiamento epocale.

Il Duca starebbe, infatti, correndo ai ripari per non peggiorare le cose mettendo in campo una scelta inaspettata.

Si tratta di una decisione che riguarda un progetto che ha in cantiere da mesi, ma che starebbe rivedendo nella paura di far scoppiare il putiferio: si tratta della sua autobiografia bomba che sarebbe dovuta uscita a fine anno.

Harry: scelta inaspettata, cambia tutto

Rimandata. Questo quanto ha deciso Harry sulla sua autobiografia, nel timore che potrebbe creare uteriori tensioni con parenti. Inoltre in rispetto per il periodo di lutto dettato dalla morte della Regina non vorrebbe pubblicarla a fine anno, come era previsto da mesi.

Realizzata con la casa editrice Penguin Random House – che avrebbe pagato il reale con un anticipo di più di 17 milioni di sterline – al suo interno si celerebbero indiscrezioni inedite e rivelazioni bomba sulla Royal Family. I parenti del Sussex si erano mostrati molto preoccupati per questa uscita e il suo contenuto. Ma inoltre dietro questa scelta di metterla in stand bye si celerebbe un altro motivo.

Harry vuole eliminare totalmente delle parti

Dopo la morte della Regina, vorrebbe limare alcuni paragrafi e lavorare ulteriormente sulla bozza finale. Rimane segreto cosa desidera tagliare e il perché.

