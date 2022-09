Lavorare per MD, a quanto ammontano gli stipendi mensili?

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO

Se stai pensando di candidarti per Md e vuoi conoscere a quanto ammonta stipendio medio, sei nel posto giusto. Prima però è giusto tracciare, per grandi linee, la storia dell’azienda che risale al lontano 1994. Il fondatore è Patrizio Podini, che ha deciso di inserirsi nel mondo del discount, oggi Md S.p.a. conta, all’incirca, 820 punti vendita ed 8.000 dipendenti, una famiglia sicuramente allargata vista la presenza sempre costante sul territorio italiano.

Dopo alcuni cambiamenti strutturali ed organizzativi, l’azienda ha fissato la sua sede amministrativa a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Inizialmente Md era un discount prettamente del Su Italia, ma poi negli anni si è esteso anche in altre regioni del Centro-Nord.

L’azienda da anni opera nel settore della grande distribuzione alimentare senza mai vacillare, sono milioni di clienti che ogni giorno varcano le porte di Md, sicuri di trovare qualità e convenienza in ogni prodotto.

Questo è stato il cavallo di battaglia di Md, il rapporto qualità/prezzo, ha permesso che il discount si inserisse in un segmento di mercato accessibile a tutti non rinunciando a prodotti sempre freschi e genuini.

Ecco lo stipendio medio che offre Md S.p.a. ai suoi dipendenti

Se anche tu vuoi far parte del fantastico mondo lavorativo di Md e sei in cerca di un’occupazione seria e stimolante, puoi candidarti in maniera autonoma sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “Lavora con noi”.

Qui troverai diversi settori a seconda delle varie necessità aziendali. Nel contempo è giusto anche chiedersi, ma a quanto ammonta lo stipendio medio che offre Md per i suoi dipendenti? Naturalmente il contratto che verrà ratificato rispetta le norme del CCNL, facendo una rapida ricerca sul web, la piattaforma Indeed, utilizzata per le offerte di lavoro, ci fornisce queste informazioni.

Gli stipendi medi mensili per addetto/a alla vendita presso MD SPA – Italia sono circa €901, stessa cosa per cassiere/a presso MD SPA – Italia, sono circa €916, ovvero 18% al di sopra della media nazionale, mentre un responsabile di un punto vendita può guadagnare anche €32.000 l’anno.