MD, l’azienda pensa anche a loro: “Prodotti fantastici”, clienti soddisfatti

MD è la catena di supermercati più in voga del momento che sa come attirare il cliente e non perde occasione di farlo: ha a cuore anche gli animali, amici fedeli delle persone

MD discount ancora una volta pone l’attenzione sulle esigenze del cliente che ha piena fiducia nell’azienda e segue tutte le promozioni e le offerte settimanali e mensili.

In Italia ci sono più di 800 punti vendita che danno lavoro a più di 8000 dipendenti. La catena di negozi arriva alla svolta nel 2013 con l’acquisto della LD Market diffusa al Nord e di proprietà del Gruppo Lombardini.

MD, le promozioni in corso

MD riesce sempre a stare un passo avanti e lavora seguendo le esigenze del cliente così da creare il giusto rapporto qualità-prezzo. Non è un caso che il fatturato dell’azienda è cresciuto notevolmente negli ultimi due anni.

Attualmente è in corso una serie di promozioni valide dal 19 settembre al 2 ottobre. I prodotti in offerta sono vari e di diverse categorie: dal cibo e bevande a accessori per la casa, fino alla biancheria.

Per non parlare della possibilità di vincere un motorino, acquistando un prodotto Nescafé e partecipare al gioco. Insomma, in ogni periodo dell’anno, il cliente potrà trovare ciò che fa per lui.

MD elogia gli animali

L’azienda non solo è attenta ad ogni esigenza del cliente ma anche agli animali, infatti è possibile trovare i prodotti utili per il vostro amico a quattro zampe.

L’ultimo post sui social riguarda proprio gli animali domestici e in particolare i cani. Così in un filmato di pochi secondi, gli esperti di comunicazione che lavorano per MD SpA chiedono al cliente

Chi ama il proprio cane lo ama sempre… o forse no? Tu come reagisci? Diccelo nei commenti!

Non tardano ad arrivare messaggi da parte degli utenti che seguono costantemente la pagina social. Anche sul sito di MD web store sono in commercio molti accessori per il proprio animale come il trasportino, il tubo toilettatura, la spazzola, rasoio, guinzaglio, rullo adesivo cattura capelli e tanto altro ancora. E c’è di più: i prezzi sono bassissimi ed ogni prodotto va a ruba.

