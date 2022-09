Totti-Ilary: emerge un dettaglio molto particolare dal passato. Rivelazioni scottanti che riguardano la sfera intima. Parla LUI

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere l’argomento di maggiore successo del gossip. Seppur ormai siano passate diverse settimane dalla notizia e dai primi scoop, la fine del matrimonio tra la coppia romana più amata di sempre rimane sulla cresta dell’onda.

E così di giorno in giorno emergono nuovi particolari. A parlare, di nuovo, è uno dei più cari amici del Pupone e questa volta le rivelazioni sono scottanti perché toccano la sfera intima. I primi segnali di crisi arrivano da lontano.

L’amico di Francesco parla ancora: questa volta però…

Artefice dei nuovi dettagli sull’ormai ex coppia Totti-Blasi è ancora lo storico amico dell’ex capitano della Roma, Alex Nuccetelli. Il pr romano che più volte ha parlato per dire la sua, prima sulla presunta crisi e poi sulla rottura, questa volta sgancia una vera bomba.

Lo ha fatto nel corso del programma radiofonico Turchesando. Se da un lato ha specificato che la relazione tra l’ex giocatore e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi procede a gonfie vele con i due che sono “in sintonia e molto coesi”, dall’altro ha rivelato una confessione che Francesco gli fece molto tempo fa. È forse proprio lì che bisogna guardare per capire il finale a cui tutti abbiamo assistito e che non immaginavamo.

Totti-Ilary, Nuccetelli sgancia la bomba

Alex Nuccetelli non ha avuto peli sulla lingua e così si è lasciato andare verso dettagli che riguardavano la sfera intima del Pupone. Particolari che forse fanno già intendere che tra i due le cose non andavano e che probabilmente, come detto anche già da Fabrizio Corona, i due si tradivano da tempo.

Il racconto di Nuccetelli è però in difesa dell’amico, proprio lui che gli fece, diversi anni fa, la confidenza. Nonostante Francescco fosse molto focoso, la moglie non rispondeva ai suoi input:

“Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa”.

Il pr sottolinea di non sapere di come si siano evolute le cose poi nel corso degli anni anche se in chiusura sgancia la bomba: Ilary avrebbe avuto una relazione “longeva per anni” tirando in causa “qualcuno dei piani alti di Mediaset”.

