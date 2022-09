Benedetta Parodi lancia la sfida: “facciamolo insieme”. Tutto sulla notizia che sta spopolando sui social!

Benedetta Parodi lancia una sfida da leccarsi i baffi ai suoi fan: tutto sulla ricetta che sta spopolando sui social…

Ha recentemente festeggiato il suo 50esimo compleanno Benedetta Parodi, leader dei programmi a sfondo culinario maggiormente seguiti dagli italiani. La moglie di Fabio Caressa ha guidato per tre edizioni consecutive la rubrica “Cotto e mangiato” in onda su Italia 1, attualmente nelle mani di Tessa Gelisio.

Per la Parodi, negli anni a venire, si sarebbero prospettate possibilità lavorative a dir poco infinite. Dalla conduzione de “I menu di Benedetta” a “Bake Off Italia”, passando per format quali “La cuoca bendata” e “Senti chi mangia”.

E come dimenticare i suoi celebri libri di ricette, all’interno dei quali Benedetta ha svelato ogni segreto delle preparazioni culinarie da lei preferite? Nessun altro collega della tv, se paragonato a lei, potrebbe dire di aver raggiunto il medesimo successo.

Benedetta Parodi lancia la sfida: “facciamolo insieme”. Followers dei social impazziti!

Una sfida a dir poco allettante – l’ennesima -, quella recentemente lanciata da Benedetta Parodi attraverso il suo canale YouTube, e in seguito riproposta in chiaro su Instagram.

La moglie di Fabio Caressa, impaziente di condividere con i fan la sua ultima “scoperta”, ha utilizzato una compilation di quattro scatti per far avere agli utenti un assaggio di ciò che li attende.

Di cosa stiamo parlando? Della nuovissima ricetta che la Parodi ha testato nella cucina di casa propria e che non vedeva l’ora di proporre ai suoi seguaci, da sempre in prima linea quando si tratta di mettere in pratica i consigli dell’esperta cuoca.

Tutto sulla ricetta che sta spopolando: “buonissima, lo confermo”

I fornelli della cucina di Benedetta Parodi si sono recentemente attivati per la preparazione di un gustosissimo dolce. I fan della cuoca, di fronte al post apparso su Instagram, non hanno mancato di testimoniarne la bontà: “buonissima, lo confermo“.

Si tratta del Bunet, un dolce “antenato” del budino tipico della zona delle Langhe (Piemonte). Un dessert dal gusto invitante proprio grazie all’impiego degli amaretti.

Migliaia di followers si stanno già adoperando per acquistare tutti gli ingredienti necessari ai fini della preparazione. Per scoprire ogni passaggio della ricetta vi basterà cercare il canale YouTube della cuoca e seguire le istruzioni contenute nel video corrispondente.

