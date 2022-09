Chiara Ferragni punta ancora tutto sul vedo-non vedo. Da Parigi il look lascia senza parole: è divina

Imprenditrice, influencer, moglie, mamma e donna nel pieno della sua bellezza. Da tempo ormai Chiara Ferragni ha dato ai suoi look una svolta hot, scegliendo outfit che mostrano, in parte, le forme, vedo-non vedo che attirano gli occhi ma senza eccessi.

La moglie di Fedez dapprima sempre abbastanza contenuta nelle sue scelte di stile, ha virato verso look decisamente più provocanti. E così anche per la Milano fashion week Chiara ha sfoggiato le sue forme delicate ma molto sensuali.

Sensuale ma senza censura: la strada scelta dall’influencer

Come non incappare nella censura di Instagram? Basta non cadere nel volgare e Chiara Ferragni sa bene cosa significa. Prova ne è stato il suo scatto piccante nel quale si è mostrata solo con un pantalone super attillato di pelle e nulla sopra.

Completamente nuda, l’influencer ha coperto il seno con i suoi lunghi capelli biondi mostrandosi con un vassoio in mano pieno di sandwich. Questa solo una delle ultime proposte. Terminati gli impegni delle sfilate milanesi, Chiara è volata a Parigi per fare il bis. Anche qui non si è contenuta e ha scelto un look molto intrigante.

Chiara Ferragni ed il look parigino: impossibile non guardare – VIDEO

Sceglie le trasparenze Chiara Ferragni per la prima delle sfilate della Parigi Fashion Week dove è ospite. Come è solita fare ultimamente su Tik Tok ha lanciato il suo fit check. Mostra tutto nei dettagli l’influencer dal make-up realizzato con la sua palette, agli abiti.

Quello che attira a colpo d’occhio è il vedo-non vedo molto molto ammiccante. Non si può non guardare cercando di scrutare tra i ricami qualcosa di più. A parte la minigonna piena di paillettes, il resto del corpo è tempestato di un nero trasparente che ammicca.

Per Chiara body di Intimissimi e collant Calzedonia. È un vero sogno ed i fan non possono che ammirare rimanendo senza parole. Per tutti c’è sempre un comun denominatore

“Mai volgare”

le dicono tutti in coro. La Ferragni può anche osare ed esagerare a volte ma non sfocia mai oltre e questo la rende la regina assoluta dalla moda.

