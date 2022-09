MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO

Alessandro Matri e Federica Nargi sono il simbolo di una storia d’amore moderna, sicuramente definita come un cliché, visto che lui è un calciatore e lei un ex velina, ma pur sempre romantica e travolgente.

Si sono fidanzati nel 2009, la relazione è nata quando entrambi erano i vip del momento, si sono conosciuti per la prima volta a Milano in una discoteca e, a quanto si dice, tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine però Federica non si è concessa subito, come lei stessa ha dichiarato: “Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare”.

In pochi sono a conoscenza del fatto che il primo bacio c’è stato a casa dell’ex velina, da fonti degne di nota, ovvero Federica, l’attaccante del Cagliari era molto emozionato, sudava e tremava al contempo. Dopo quel bacio alquanto impacciato hanno trascorso tre giorni chiusi in casa, a fare cosa non è dato saperlo ma con un po’ di fantastica si arriva facilmente alla conclusione.

Il loro amore semplice e travolgente li ha spinti a metter su famiglia dando alla luce Sofia e Beatrice. La felicità familiare al momento sembra vacillare e in un video trovato in rete si evince una tensione tra la coppia.

Cosa succede tra Federica e Matri? Allucinante

Una discussione in diretta ha fatto preoccupare i fan della coppia, Federica non ci pensa su due volte e manda a quel paese Matri. Nella breve clip l’ex velina è decisamente adirata e chiama a gran voce la primogenita Sofia che la snobba come se niente fosse.

Matri riprende la scena e se la ride e chiede all’ex velina cosa stesse succedendo, Federica non perde tempo e risponde con un sonoro ed arrabbiato Va*******! Pare che la bambina sia colpevole di aver fatto una sfilata in casa con i vestiti della mamma, la situazione è divertente per i fan e per Matri, sicuramente non per Federica alla quale tocca riordinare tutto.