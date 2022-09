Giorgia Meloni, quanto guadagna al giorno: una cifra esorbitante

Giorgia Meloni sarà la prima donna leader d’Italia: è stata votata dagli italiani con il 26,3%

Che piaccia o no, Giorgia Meloni tra qualche giorno diventerà il Presidente del Consiglio e guiderà l’Italia. Nonostante le continue critiche e i giudizi da parte dell’opposizione e di chi non è d’accordo con la sua linea politica, la sua ascesa al potere è un evento storico per il nostro Paese dal momento che sarà la prima donna Leader d’Italia.

Dopo i festeggiamenti post vittoria, sembra che la politica si sia già messa al lavoro, ma ciò che la maggior parte delle persone si chiede è: a quanto ammonta il suo guadagno?

Giorgia Meloni e il messaggio emozionante della figlia Ginevra

Prima di essere una politica, Giorgia Meloni è una mamma che ama follemente la sua bambina che la sostiene e supporta in ogni situazione.

E proprio all’indomani della vittoria di Fdl, la piccola Ginevra le avrebbe lasciato un biglietto con scritto

Cara mammina sono tanto felice che hai vinto, ti amo!

La Meloni dopo aver letto quelle parole non ha perso occasione di condividere la dedica sui social, commovendo anche gli utenti che la seguono. Ora che l’Italia l’ha scelta come leader, dovrà saper gestire ancora meglio il tempo da trascorrere con l’amore della sua vita.

Stipendio da capogiro per Meloni

Gli italiani sono curiosi di sapere a quanto ammonta lo stipendio della Meloni. In realtà non ci sono notizie certe al riguardo, ma su Tik Tok è stato pubblicato un video che avrebbe dato la risposta.

Si tratta di un filmato diventato virale in cui Giorgia si presenta intenta a fare la pasta fatta in casa e precisamente i ravioli. Non sappiamo se si tratto di un video dell’estate appena terminata o di un altro evento che l’ha vista protagonista, ma una cosa è certa: l’utente che l’ha pubblicato avrebbe rivelato la cifra esorbitante del suo stipendio. Si legge

quanto guadagna giorgia meloni al giorno? 644,83 euro

Eppure, qualche anno fa la era stata lei stessa a dichiarare

A me piacerebbe che l’indennità crescesse quando diminuisce la disoccupazione e diminuisse quando aumenta la disoccupazione. Il principio è lo stesso che vale nelle aziende: se le cose vanno bene c’è un utile da distribuire, mentre se vanno male non c’è.

Metterà in pratica tutti i punti del suo programma elettorale? Non ci resta che attendere per capire quale sarà l’epilogo dell’Italia.

RUSSIA: STRAGE BAMBINI A SCUOLA. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE