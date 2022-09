Si tratta di un altro incidente capitato su una montagna italiana, in particolare sul Corno Grande del Gran Sasso, bilancio tragico dei morti.

E’ in corso in queste ore il recupero dei corpi da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese. Ieri mattina facevano un’arrampicata sul Gran Sasso ma in serata non sono rientrati a casa. Attivate subito le ricerche delle due persone. Sarebbero precipitati sul Corno Grande, sul Gran Sasso due alpinisti di 55 anni e 42 anni.

Un incidente in montagna che segna un bilancio tragico. Si tratterebbe di due morti recuperati: un uomo di Roma di 55 anni e uno di 42 di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. I due, in uscita attraverso la via Ferrata intermesoli non sarebbero rientrati a casa la sera. Attivato subito il numero unico del Lazio per i dispersi dalla moglie di uno dei due. Il marito non era tornato in casa la sera e la donna non riusciva a rintracciarlo: telefono staccato.

Protocolli attivati a Teramo e in montagna: trovate subito le due auto degli alpinisti

Avevano raggiunto l’Abruzzo in auto e volevano fare la via ferrata Intermesoli. Ma l’attivazione dei servizi per i dispersi ha poi lanciato la ricerca dei due alpinisti. La ricerca è partita anche dalla Prefettura di Teramo che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna e ha allertato il Soccorso Alpino e speleologico.

Partite le squadre di terra, sono state trovate le macchine dei due alpinisti in prossimità della base della via ferrata. Si tratterebbe di un incidente dovuto a fenomeni atmosferici di grave entità. Raffiche di vento e di pioggia che hanno rallentato le ricerche. I due alpinisti non erano ancora stati individuati.

L’elisoccorso ha sorvolato la zona: il recupero dei due corpi in fondo ad un canale

L’elisoccorso partito stamattina dall’Aeroporto di Preturo in provincia de L’Aquila ha sorvolato la zona e trovato in fondo ad un canale i corpi dei due uomini. Allertata la Prefettura, i soccorritori hanno ricevuto il nulla osta per il recupero dei due alpinisti.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO