Justine Mattera mostra i lati positivi di fare sport. Un lato B così perfetto che sembra essere scolpito: nella notte Instagram collassa

Lei è una grande amante dello sport ed infatti lo pratica sempre ed in molteplici discipline. In particolare è appassionata al nuoto, alla corsa e alla bicicletta. Basta guardare il suo profilo Instagram per capirlo. Tra uno scatto super sexy ed uno di famiglia, non mancano i momenti con la divisa e su a pedalare sulle due ruote.

Parliamo della bellissima Justine Mattera, la showgirl naturalizzata italiana che nonostante abbia superato la soglia dei temuti 50 anni sembra una ragazzina. Fisico statuario e forme generose che appena fanno capolino fanno girare la testa ai suoi oltre 500 mila follower su Instagram.

Madrina per una sera grazie allo sport: l’evento

E tra uno scatto ed un altro, Justine Mattera trova sempre il tempo di dedicarsi allo sport. Un mondo che la fa stare bene, che la premia e le dà la carica e l’energia per affrontare le sue giornate.

Solo qualche settimana fa è stata ospite e madrina della tappa di Civitanova Marche del campionato regionale Triathlon sprint no draft. Una doppietta per Justine che era stata presente anche lo scorso anno. Nella serata ha poi presentato anche il suo libro “Just me” e il programma della gara master che si è svolta il giorno seguente.

Justine Mattera ed i risultati dello sport: i social impazziscono – FOTO

Grande fatica e abnegazione da parte di Justine Mattera nello sport. E come sempre chi fa sacrifici vede poi i risultati. Per la showgirl possono ammirarli tutti. Lo sport non fa che allenare il suo fisico, continuando a scolpirlo mantenendola giovane, soda ed in forma, al pari di una ragazzina.

E quale modo migliore per festeggiare questi traguardi se non regalando qualche gioia ai suoi follower? Esempio chiaro è l’ultimo scatto lanciato nella serata di ieri su Instagram. Una foto in bianco e nero che non ha fatto dormire i social.

Scatto di profilo, Justine mostra il posteriore ed i suoi fan impazziscono. È qualcosa di mai visto e lei sottolinea l’importanza dello sport:

“Basta pedalare 🤣🤣🤣🤣”

scrive a corredo dello scatto che la vede indossare una mini pelliccia e solo un perizoma nero che lascia ammirare un lato B così perfetto che sembra essere scolpito. Il web impazza e per la Mattera arrivano complimenti di ogni genere. Tra tutti c’è chi sottolinea “Era ora”.

RUSSIA: STRAGE BAMBINI A SCUOLA. IL VIDEO NEL tg di yeslife