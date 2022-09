Natasha Stefanenko conquista i fan con un ritratto strepitoso: insieme a lei le amiche di sempre, chi sono

Bella e sensuale fin dai tempi dell’esordio, i suoi occhi verdi e il sorriso unico hanno conquistato milioni di fan che ancora oggi la seguono e supportano in ogni situazione. Natasha Stefanenko è un’attrice e conduttrice che si è fatta conoscere in passerella dopo aver vinto The Look of The Year, nel 1992, quando è stata eletta reginetta di bellezza a Mosca.

Molto attiva sui social, ha condiviso una foto insieme a due amiche, già diventata virale: i fan non hanno potuto fare a meno di ammirarle.

Natasha Stefanenko, la sua carriera e alcune curiosità

Classe 1969, nata in Russia, ha sfruttato la sua bellezza per farsi conoscere per poi esplodere grazie al suo talento e alla sua solarità. Ha lavorato come modella per campagne pubblicitarie, poi è arrivata in tv nel programma “La grande sfida”.

L’abbiamo vista in trasmissioni come “Target”, “Festivalbar”, “Taratata” e in serie tv come Distretto di polizia, Nebbie e delitti. Oltre alla sua carriera, cosa sappiamo sulla conduttrice?

Nessuno sa che la Stefanenko ha una laurea in ingegneria metallurgica, conseguita all’Università Nazionale di Scienza e Tecnologia di Mosca, all’epoca seguì il percorso del padre che è un ingegnere nucleare.

Ama lo sport e la cucina, infatti, anche sui social non perde occasione di condividere ricette o allenamenti quotidiani.

Tre amiche e una foto strepitosa

Seguita da più di duecentomila follower, Natasha Stefanenko non può fare a meno di pubblicare scatti mozzafiato che fanno impazzire chiunque.

Nell’ultimo post condiviso sui social, l’attrice si mostra insieme a due amiche, Barbara Snellenburg e Filippa Lagerback. Il selfie è virale ed ha lasciato tutti a bocca aperta, in primo piano i volti delle tre vip: un’esplosione di sensualità.

Occhi verdi, sorrisi strepitosi e tanto amore, poi una frase ironica

TRE CIVETTE SUL COMò

Tra i follower, qualcuno ha commentato

una più bella dell’altra

Poi ancora

un tris di regine

Qualcun altro ha aggiunto

mai viste tre ragazze belle così insieme

Con la foto pubblicata da Natasha siamo tornati indietro nel tempo, nonostante gli anni passino e le cose cambino, le tre hanno ancora bellezza da vendere.

