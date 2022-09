Stefano De Martino si confessa senza freni: “amo Emma”. Lo ha detto in faccia a Belen! – VIDEO

Stefano De Martino, la confessione su Emma Marrone ha paralizzato i fan: Belen Rodriguez, sorprendentemente, ha reagito così…

Nessuna relazione è mai stata più altalenante di quella tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La nota conduttrice argentina conobbe il marito durante l’edizione 2012 di “Amici”.

Nonostante il ballerino fosse fidanzato con la cantante Emma Marrone, la scintilla scoccò inesorabilmente tra la Rodriguez e De Martino. Dopo essersi sposati nel 2013 ed esser diventati genitori del piccolo Santiago, i due annunciarono la rottura nel 2015.

Una rottura che, di fatto, non sancì mai un definitivo allontanamento per i coniugi. La coppia, infatti, tornò insieme un prima volta nel 2019 ed una seconda volta nel 2022, dopo la parentesi che vide l’argentina al fianco di Antonino Spinalbese per circa un anno e mezzo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, spunta un VIDEO che lascia interdetto il pubblico social

Sono tornati insieme per la terza volta, ma questa, a giudicare dalle rispettive dichiarazioni dei due divi, sembrerebbe proprio essere l’ultima.

Belen e Stefano, che hanno formato una meravigliosa famiglia allargata assieme a Santiago e Luna Marie, sono sempre stati una delle coppie più seguite e amate dal pubblico dei social.

A questo proposito, solo di recente la pagina TikTok “Iltiktokstreaming” ha deciso di rispolverare un vecchio video con protagonisti i due, che risale addirittura a prima della nascita di Santiago.

La Rodriguez e De Martino, nel corso di un’intervista doppia a “Le Iene”, non si trattennero dall’esternare i loro pareri relativamente ad alcuni colleghi del mondo dello spettacolo. Tra questi, non poteva mancare proprio l’ex fidanzata del chiacchieratissimo ballerino…

Stefano si confessa senza freni: “amo Emma”. Lo ha detto in faccia a Belen! – VIDEO

“Ti faccio una serie di nomi, se ti piacciono devi dirmi ‘love’“: questa la proposta dell’inviato de “Le Iene” che Stefano De Martino e Belen Rodriguez, all’epoca dell’intervista, non mancarono di accettare senza troppi preamboli.

Quando venne il turno di Emma Marrone, il ballerino non si fece problemi ad esternare il proprio reale pensiero:

“Emma? Love, che domande”.

A fronte della risposta del marito, come reagì la showgirl argentina? In maniera del tutto sorprendente, Belen non poté far altro che accodarsi ai complimenti di Stefano:

“A me emma marrone sta simpatica”.

