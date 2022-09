Vittoria Puccini attira gli occhi dei social: è tra le braccia di uno degli uomini più belli ed ambiti. Che succede? Ecco la verità

Lei è una delle donne più belle ed apprezzate del piccolo e del grande schermo. Un volto angelico ed una bravura che lascia di stucco. Ha iniziato con una fiction in costume e ha conquistato in pochi attimi il pubblico che da allora non l’ha più “lasciata”. È Vittoria Puccini, l’Elisa di Rivombrosa che mai nessuno dimenticherà.

Da quell’esordio sul piccolo schermo ne sono passati di anni ma anche di copioni macinati per il cinema e la tv. Vittoria ha mostrato di essere un’attrice versatile, una donna carismatica e piena di forza. Impossibile dimenticare la storia d’amore nata sul set con il bel Alessandro Preziosi insieme al quale ha messo al mondo Elena, il suo amore più grande. Una relazione che ha fatto sognare ma che è terminata nel 2011.

Il ritorno in tv e non solo della bella attrice

Per Vittoria Puccini è un bel momento. L’attrice, infatti, è protagonista di nuovo in tv, su Rai Uno, con una nuova serie: “Non mi lasciare” che la vede al fianco di Alessandro Roia e Sara Felberbaum, per la regia di Ciro Visco. Così la celebre attrice ritorna in prima serata e sul piccolo schermo.

Ma sul fronte privato Vittoria cosa combina? Da diverso tempo, ormai, vive serena al fianco di Fabrizio Lucci, direttore della fotografia, anche lui addentrato nel mondo del cinema, uno dei collaboratori di grandi nomi del calibro di Leonardo Pieraccioni e Paolo Genovese.

Ma sapete che negli ultimi scatti pubblicati su Instagram Vittoria non viene baciata dal suo compagno? E da chi allora? I fan esultano.

Vittoria Puccini insieme a LUI: sono fantastici. Le FOTO

Baci ed abbracci, sorrisi e tanta vitalità nell’ultimo post di Vittoria Puccini. Lei però non è insieme con il suo Fabrizio Lucci ma con un uomo amatissimo. Vittoria è tra le braccia del collega Riccardo Scamarcio ed in un attimo i fan sognano.

Due belli e bravi del cinema che si ritrovano dopo alcuni anni. Dal 6 ottobre, infatti, al cinema arriva “Quasi orfano”, il nuovo film di Umberto Carteni che vede protagonisti proprio Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini.

“Stiamo arrivando al cinema… Ci sarà da ridere 🤭🫶 #quasiorfano dal 6 Ottobre al cinema”

Così scrive la Puccini a corredo degli scatti insieme a Scamarcio. Per i due è un bel ritorno sul set. Avevano lavorato insieme già nel 2018 nel film “Colpo d’occhio” e tra i fan c’è chi lo ricorda in modo nitido. Tra i commenti si legge, infatti, “Bellissimi come lo eravate in “Colpo d’occhio”! 🥰 Non vedo l’ora di vedere questo nuovo progetto⚡”.

