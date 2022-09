Zara, lo store apre nel centro storico più amato: all’inaugurazione c’è la fila

È tutto pronto per l’apertura di un nuovo punto vendita Zara in una delle più grandi città italiane: l’attesa cresce ogni giorno di più, ecco i dettagli

Chi ama abbinare materiali di buona qualità e prezzi non eccessivamente alti non potrà che apprezzare la linea imprenditoriale del marchio Zara. L’azienda, facente parte del gruppo Inditex, multinazionale con sede in Galizia (Arteixo), è leader nel settore della moda ormai da ben quarantasette anni.

Il marchio, che mette a disposizione dei clienti una vasta gamma di articoli di abbigliamento – inclusi accessori di ogni genere -, ha addirittura superato i 2.200 punti vendita, distribuiti in ben 93 paesi.

Sul suolo italiano, Zara è divenuto sinonimo di qualità, stile e di articoli sempre all’ultima moda. Per le persone di ogni età, quando si tratta di dedicarsi agli acquisti, fare tappa in uno dei negozi dell’amata catena è pressoché obbligatorio.

Zara, dal 1975 il successo del marchio non conosce battute d’arresto

Non conosce battute d’arresto il successo del marchio creato dai coniugi Amancio Ortega Gaona e Rosalía Mera Goyenechea. Zara, con la sua linea di abbigliamento, è ormai divenuto un punto di riferimento per tutti coloro che amano seguire le tendenze in fatto di moda.

Solamente nel 2003, a quasi trent’anni di distanza dalla fondazione dell’attività, l’azienda si affacciava ad un nuovo settore del mercato attraverso la catena Zara Home, che ha già raggiunto ben 44 paesi offrendo una vasta gamma di complementi d’arredo e accessori per la casa.

In Italia, gli store del noto marchio sono già moltissimi e parecchi altri sarebbero già in cantiere. La fonte IlCapoluogo.it ha parlato dell’imminente inaugurazione di un punto vendita in una delle città italiane più grandi. I potenziali clienti, stando a quanto trapelato, sarebbero già in fermento.

Zara, lo store apre nel centro storico de L’Aquila: i dettagli

Verrà inaugurato a L’Aquila il terzo negozio Zara dell’Abruzzo. Secondo quanto rivelato da IlCapoluogo.it, le trattative per l’apertura dello store sarebbero già state avviate.

La fonte parla di un terzo punto vendita (dopo quelli di Chieti e di Teramo) che potrebbe vedere la luce proprio nel centro storico della città.

Una notizia che non deve stupire, dato l’espansionismo portato avanti dal gruppo Inditex e dal marchio che rappresenta il suo fiore all’occhiello. I potenziali clienti aquilani, senza ombra di dubbio, saranno già in fibrillazione.

