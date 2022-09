Addio a Bruno Arena, comico del duo I Fichi d’India

Si è spento questa mattina Bruno Arena, componente del duo comico i Fichi D’India. Aveva 65 anni ed era malato da tempo

Il comico e attore Bruno Arena, del duo I Fichi d’India, si è spento oggi all’età di 65 anni. Si è fatto conoscere al grande pubblico insieme all’amico e collega cabarettista Max Cavallari proprio con il duo comico, nato sul finire degli anni Ottanta sulle spiagge di Palinuro, ricca di fichi d’india. Il loro nome d’arte era stato scelto proprio per questo.

Inseparabili i due artisti ha strappato tantissime risate agli italiani con la partecipazione in diversi programmi Mediaset tra i quali “La sai l’ultima?”, “Zelig”, “Colorado”.

Da diversi anni Bruno non si vedeva in pubblico. Nel 2013, infatti, è stato colpito da un malore che ha cambiato per sempre la sua vita. La rottura di un aneurisma l’ha profondamente debilitato portandolo ad allontanarsi dalle scene.

Tra i primi amici e colleghi del mondo dello spettacolo a dare la notizia della sua morte l’amico di lungo corso Paolo Belli che sui social ha scritto: “rip amico mio”.

Il malore dell’artista arrivato nel 2013

La notizia della scomparsa di Bruno Arena si sta diffondendo velocemente sui social ed è accompagnata da un sentimento di tristezza e di cordoglio dall’Italia tutta che ha perso troppo presto un artista che da sempre è stato circodato di affetto e apprezzamento, da parte del pubblico e dei colleghi.

La notizia del suo malore, nel 2013, aveva colpito e lasciato di stucco tutti. L’aneurisma aveva compromesso le sue capacità motorie ma lui non si era arreso e seppur lontano dalle scene, in silenzio, ha continuato a combattere fino alla fine la sua battaglia.

L’artista aveva già superato un’altra dura prova. Negli anni Ottanta aveva subito un incidente stradale in auto molto importante. In seguito a diversi interventi chirurgici, Bruno si era ripreso completamente.

Bruno Arena, il saluto di amici e colleghi

E’ stato per primo Paolo Belli a dare sui social la triste notizia della morte di Bruno Arena. Con una foto di loro due abbracciati e sorridenti, il volto storico di “Ballando con le Stelle” ha scritto:

R. I. P. 💔 grande amico mio 💔 #bruno

Da qui è seguita una marea di messaggi di cordoglio ed in un attimo i social si sono riempiti delle foto del comico. Da Enzo Salvi a Carlo Conti, fino a Luciana Littizzatto che ha scelto uno sfondo nero per salutare Bruno Arena e poche parole: “Ciao amico ahrarara” che era il suono strano ma riconoscibilissimo per il quale Bruno e Max si erano fatti amare.