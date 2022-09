Albano: la sua tenuta in Puglia è da sogno – LE FOTO

Albano Carrisi detiene una super tenuta a Cellino, in Puglia. Gli interni sono da sogno, una casa da favola.

Puglia, terreno di vino, sole e mare. Tra gli artisti italiani più amati al mondo, Albano Carrisi è originario delle terre di Puglia, nella provincia di Brindisi. La sua tenuta in Cellino San Marco, comune brindisino, è un sogno ad occhi aperti.

Negli anni, Albano Carrisi è rimasto sotto i riflettori di stampa e paparazzi proprio per via della sua tenuta da sogno. Si tratta di una tenuta in campagna dove Albano e Romina hanno costruito la loro famiglia e la loro carriera professionale. Romina, figlia di divi di Hollywood e Albano cantante dalla fama internazionale hanno coronato qui i loro sogni. La villa a Cellino San Marco è ancora un punto di riferimento di famiglia.

Arredamento rustico e colori chiari, la tenuta di Albano ricorda i trulli ma è da favola

Una casa nel mezzo della campagna con elementi rustici e d’effetto grazie all’utilizzo di pietre. Gli arredi sono pazzeschi: tra il classico e l’anticato, Albano compare in una foto davanti ad un grande camino sotto un arco in pietra insieme. Il fuoco acceso, le sedie in vimini e l’inconfondibile cappello in testa al cantante.

La tenuta di Albano è diventata negli anni una meta anche turistica data la produzione di vini autoprodotti dal cantante pugliese. A distinguere la villa dai tradizionali trulli pugliesi sono le decorazioni singolari e uniche.

Tra le chicche della casa spunta “Piazza Felicità”, di che si tratta

Spunta tra gli spazi esterni della tenuta una chicca a decorare gli ulivi nel grande giardino. Si tratta della targa in legno in cui è incisa l’indicazione “Piazza Felicità”, in memoria del celebre singolo cantato con Romina Power “Felicità”.

Si tratta di una targa appesa ad un ulivo millenario che ricorda quanto la tenuta Carrisi sia un posto di felicità estrema e un luogo di ritrovo per famiglie, turisti, amanti e sposini. La tenuta in Cellino San Marco è ricca di bellezza e sorprese per ogni tipo di avventore.

