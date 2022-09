Ambra Angiolini grida il suo dolore: “è crollato tutto”. Coinvolta anche la figlia Jolanda

Ambra Angiolini ha gridato a tutti il proprio dolore in una lunga intervista: la giudice di “X-Factor” ha tirato in mezzo anche la figlia Jolanda…

Il suo percorso in qualità di giudice di “X-Factor” sta permettendo al pubblico di conoscerla sotto punti di vista a dir poco inediti. Chi avrebbe mai immaginato che Ambra Angiolini – che pur in passato non mancò di incidere dischi – possedesse tutte queste competenze in fatto di musica?

Al fianco di Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi, l’interprete di “T’appartengo” non sta minimamente sfigurando. Il suo contributo, di puntata in puntata, si sta rivelando a dir poco indispensabile e prezioso.

Ambra Angiolini: dalla rottura con Max Allegri all’esperienza sul palco di “X-Factor”

Per Ambra Angiolini, accettare la proposta arrivatale dai vertici Sky ha significato anche una vera e propria rivalsa personale.

L’attrice, dopo l’addio al compagno Massimiliano Allegri (probabilmente dovuto ai tradimenti dell’allenatore), ha attraversato un periodo tutt’altro che semplice della sua vita. Grazie ad “X-Factor”, la classe 1977 è tornata a mettersi in gioco ed avrà indubbiamente la possibilità di dimostrare a tutti il proprio valore.

D’altronde, non è la prima volta che, nella vita di Ambra, si presentano dei periodi a dir poco difficili da affrontare. L’attrice, in una recente intervista al Corriere della Sera, non ha mancato di accennare ad un vero e proprio dramma che, solamente dieci anni fa, sconvolgeva l’esistenza della giurata. A farne le spese, all’epoca, fu la figlia maggiore Jolanda.

L’attrice grida il suo dolore: “è crollato tutto”. Coinvolta anche la figlia Jolanda

Uno dei periodi più difficili, nella vita di Ambra Angiolini, fu l’anno a cavallo tra il 2011 e il 2012. L’attrice, che già da tempo non riusciva più a compiere le sue consuete attività quotidiane (andare sul set, prendere l’ascensore), si trovò in una situazione di panico proprio mentre era insieme alla figlia Jolanda.

“mia figlia mi chiese di aiutarla a vestirsi, io capii che per me era la cosa più difficile da fare. tutto in quel momento è crollato, sono andata in un’altra stanza e ho pianto per un’ora”.

Quel traumatico episodio, a detta della giurata, le avrebbe permesso di comprendere che, nella sua vita, qualcosa decisamente non andava. Solo in quel preciso istante, Ambra prese coscienza dell’ansia di vivere che l’aveva travolta, decidendo di affrontarla una volta per tutte a muso duro.

