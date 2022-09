Barbara D’Urso, la verità su Bruno Arena davanti a milioni di persone: “lo facevamo di nascosto”

La morte di Bruno Arena ha sconvolto la conduttrice Barbara D’Urso: a “Pomeriggio Cinque” arriva la verità su uno dei comici più amati di sempre

La morte di Bruno Arena, celebre comico appartenente al duo dei Fichi d’India, è arrivata come un fulmine a ciel sereno a sconvolgere milioni di fan. Il cabarettista, a seguito dell’aneurisma che lo aveva colpito nel lontano 2013 durante le riprese di “Zelig”, non riuscì mai a ristabilirsi del tutto.

Ciò nonostante, moltissimi amici e colleghi dello spettacolo non hanno mai smesso di supportarlo e di renderlo partecipe dei loro siparietti social. In primis Max Cavallari, l’altro iconico membro del duo comico, che con Bruno ha condiviso un rapporto d’amicizia che va oltre ogni immaginazione.

“Pomeriggio Cinque”: Bruno Arena e l’amicizia trentennale con il collega Max Cavallari

Anche quest’oggi, a “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso si è trovata a dover stravolgere completamente la scaletta per dedicarsi ad un argomento ben più urgente.

Per la conduttrice, infatti, ricordare l’amatissimo comico Bruno Arena – scomparso proprio nella giornata di oggi, mercoledì 28 settembre – era più importante di qualunque altra cosa. Assieme ai suoi ospiti in studio, la conduttrice partenopea ha ripercorso la carriera del cabarettista, non mancando di menzionarne i momenti di maggior successo.

Obbligatorio il riferimento a Max Cavallari, il collega con il quale Arena, a partire dal 1988, ha formato il celebre duo comico noto come i “Fichi d’India”. La popolarità che i due avrebbero riscosso negli anni a venire, specialmente a seguito dell’approdo a “Zelig”, avrebbe fatto la storia della comicità italiana.

Proprio nel corso della puntata di “Pomeriggio Cinque”, Barbara D’Urso ha voluto mandare in onda un contributo video davvero commovente. Si è trattato di un servizio realizzato qualche anno fa dalla redazione di “Domenica Live”, nel quale Bruno, che si trovava già costretto sulla sedia a rotelle, riceveva la visita di qualcuno di davvero speciale per lui.

Barbara D’Urso, la verità su Bruno Arena davanti a milioni di persone: riguarda l’amico Max

Chi è stata la persona che, più di ogni altra, è riuscita a comprendere Bruno persino di fronte al peggioramento della sua malattia? La risposta, come dimostrato dalla conduttrice di “Pomeriggio Cinque” attraverso il servizio, non può che essere Max Cavallari.

Nel contributo video mandato in onda qualche anno fa a “Domenica Live” e riproposto quest’oggi a “Pomeriggio Cinque”, Max Cavallari spiegava ai microfoni della D’Urso la profondità del suo legame con Arena.

“Noi due ci capiamo senza bisogno di parlare. Spesso gli porto i suoi pasticcini preferiti perché comprendo cosa vuole, so che desidera mangiarli. Queste cose ovviamente le facciamo di nascosto”

aveva ironizzato Cavallari, che durante la registrazione del servizio, oltre a Bruno, aveva accanto anche la moglie di quest’ultimo Rosy Marrone. Il ritratto di un’amicizia solida e indissolubile, che non poteva far a meno di commuovere gli ospiti di Barbara D’Urso.

