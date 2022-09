Camilla Parker, avete mai visto la figlia? Altro che Kate Middleton

Camilla Parker è la nuova regina consorte di Buckingham Palace e sapete chi è la figlia? Uno spettacolo della natura

Sono passati venti giorni da quando Buckingham Palace ha detto addio alla Regina Elisabetta II, morta all’età di 96 anni dopo 70 anni di regno. Ha lasciato il trono al figlio, diventato Re Carlo III che sarà accompagnato dalla regina consorte Camilla Parker, nonché sua compagna.

I due, dopo una serie di voci girate sulla loro storia, hanno ufficializzato la relazione e si sono giurati amore eterno. Ognuno però ha un passato alle spalle, mariti, mogli e figli. Avete mai visto la figlia della Parker? C’è chi la preferisce a Kate Middleton.

Camilla Parker, la storia della regina consorte

Classe 1947, ha fatto molto parlare di lei fin dall’inizio soprattutto dopo la morte di Lady Diana. Camilla Parker è all’anagrafe Camilla Shand ed è stata conosciuta da tutti come l’amante del principe Carlo.

I due si sono conosciuti nel 1971 e tra loro fu un colpo di fulmine. Ma Camilla non era di origine aristocratica, dunque il loro amore non sarebbe mai potuto sopravvivere secondo i canoni imposti dal protocollo reale. Eppure, da quel giorno non si persero più ed oggi sono più uniti che mai, uno re e l’altra regina consorte.

Vissero per anni una relazione clandestina, contro tutto e tutti, soltanto in un secondo momento rivelarono la verità, pur sempre mascherandola con qualche bugia. Nel 1989 Carlo in un’intervista televisiva ha ammesso

Ho provato a lungo a restare fedele a Diana, poi però mi sono reso conto che il nostro matrimonio era veramente finito.

Chi è la figlia di Camilla Parker

Come Carlo, anche Camilla è stata sposata con un altro uomo di nome Andrew Parker Bowles, ufficiale dell’esercito inglese. Era il 1972 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Tom e Laura. La storia tra i due durò 22 anni, ma non fu mai vero amore dal momento che la Sparker era già follemente innamorata del principe Carlo.

In pochi sapevano di Laura Parker Bowles, la secondogenita di Camilla che non ama essere al centro del gossip tanto da restarne lontana. Ha tre figli Eliza e i gemelli Gus e Louis. È molto unita con la Royal family, tanto che la sua primogenita Eliza al matrimonio di William e Kate è stata una flower girl.

Nel privato cercano di trascorrere molto tempo insieme, senza fare alcuna distinzione. Poi però c’è chi deve seguire il protocollo reale e la Parker non rientra in questo.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO