Bianca Atzei ha lasciato senza fiato. L’ultimo scatto condiviso su Instagram ha fatto sognare i fan: subito è un boom di like.

35 anni, Bianca Atzei torna a stupire con la sua bellezza ipnotica. All’anagrafe Veronica, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della sua carriera da cantante.

Tra la sua voce e i suoi singoli, ha raggiunto un successo incredibile calcando anche il palco dell’Ariston. Classe 1987, di Milano, oltre ai traguardi musicali ha una grande popolarità sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 884 mila follower.

Scatto dopo scatto, fa sempre un boom di like come l’ultimo condiviso in cui si è mostrata in tutta la sua bellezza, tra il suo viso angelico e il suo fisico incredibile.

Bianca Atzei: bellezza da infarto. Fan nel deliro

Una nuova luce illumina gli occhi della Atzei. La cantante è, infatti, in dolce attesa del compagno Stefano Corti: una novità diffusa quest’estate che ha fatto gioire i suoi fan.

Dopo aver perso un bimbo a pochi mesi dal concepimento, la coppia ha riprovato nella speranza di dare alla luce il loro primo figlio: il sogno di diventare genitori si sta concretizzando questa volta per la loro felicità.

La dolce attesa rende ancora più affascinante il viso da bambolina di Bianca, felice come mai prima. Bellissima, la visione ha fatto gioire i fan accorsi a mettere il loro like e spendere parole di apprezzamento per la sua bellezza.

Bianca Atzei: lascia senza fiato, fan in tilt

Occhioni verdi e capelli luminosi dalla piega mossa. Bianca Atzei ha lasciato senza fiato con la sua bellezza ipnotica. Instagram è letteralmente in tilt.

Gioia per gli occhi

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto al post dall’immediato successo.

Anche questa volta la visione ha mandato in tilt il social confermando quanto Bianca sia adorata e il suo fascino sia irresistibile. Nei suoi occhi si percepisce quanto stia vivendo una fase di vita felice nella gioia di diventare presto mamma per la prima volta.

MATTIA LUCONI IL DOLORE DEL PADRE. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO