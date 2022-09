Juliana Moreira blocca la MFW, che stacco di coscia e che addominali! Successo assicurato – FOTO

La showgirl ieri è stata una delle ospiti più attese della Milano Fashion Week 2022 dove ha sfilato con un completo di Elisabetta Franchi.

La Milano Fashion Week ha chiuso i battenti dopo una settimana di sfilate di alta moda che hanno catapultato il capoluogo lombardo a set di eventi spettacolari e ricchi di presenze internazionali super paparazzate.

Tra le dive che però hanno fatto il loro ingresso quasi in coda finale alla grande manifestazione, anche la showgirl Juliana Moreira che ha preso parte alla sfilata di Elisabetta Franchi, presentandosi con un tre prezzi davvero superlativo. Lo avete visto?

Juliana Moreira, avete visto che fisico? Impossibile staccarle gli occhi di dosso

Autoironica, divertente, pratica ma anche sublime e ricca di fascino Juliana che nel cuore di molti è ancora l’impacciata valletta di “Paperissima Sprint”. Oggi è felicemente sposata con l’inviato di “Striscia” Edoardo Stoppa con cui ha avuto anche due figli.

Nonostante le gravidanze però oggi la bella brasiliana classe 1982 nell’ultimo anno ha intensificato l’attività fisica ottenendo una remise en forme spettacolare che proprio l’outfit della Franchi ha evidenziato così bene.

“Grazie a @elisabettafranchi per farci sempre più belle 🥰 Alla mia amata @aflora28 per fare sempre i miracoli😅 A @dilan_leader_coach e @infitment per farmi entrare in questo bellissimo vestito 😂”. Ha scritto la modella per un giorno a corredo del post Ig pubblicato ringraziando la squadra che ha lavorato per lei ieri.

“Grazie anche a Thor per avermi accompagnata”, la coppia Edoardo-Juliana conquista i fotografi

Juliana indossa una gonna corta a portafoglio e un crop top a manica lunga di un bellissimo tessuto nero con trama lavorata a piccoli strass, sulle spalle invece una giacca scura over per ripararsi dal freddo autunnale.

La showgirl esibisce un addome piatto da cui traspaiono degli addominali da urlo, che hanno fatto l’invidia di molte presenti alla sfilata evento.

Con lei, a supporto e spalla indivisibile, il compagno Edoardo che si è presentato con i capelli lunghi e lisci fino alle spalle in tenuta casual (jeans e maglioncino) ma studiata a tavolino con catene massicce al collo e giacca di tessuto pregiato.

Juliana per sdrammatizzare gli scatti strepitosi con lui, commenta in modo ironico ringraziando il marito per il suo essersi messo in gioco:

E GRAZIE al mio guerriero @edoardostoppaofficial “Thor” 😹 per avermi accompagnato 🔥

Non trovate infatti una certa somiglianza con il supereroe?

