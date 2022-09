Maria De Filippi inferocita con Tina: “non sei in grado di intendere e di volere…”. Ha perso la testa!

Maria De Filippi, per la prima volta in assoluto, perde la testa nei confronti di Tina Cipollari: scontro inferocito tra le due

Accade raramente che Maria De Filippi finisca per perdere la testa con i suoi opinionisti. Tuttavia, durante l’appuntamento odierno con “Uomini e Donne” è accaduto proprio questo. Nello specifico, la padrona di casa è rimasta profondamente delusa dalle osservazioni di Tina Cipollari.

Quest’ultima, con la sua verve spumeggiante ed imprevedibile, non risparmia ai membri del parterre le proprie critiche al veleno, che spesso e volentieri superano i limiti imposti da Maria.

Durante la puntata di oggi, tuttavia, a far imbestialire la moglie di Costanzo non sono stati i toni utilizzati dalla bionda opinionista, quanto il contenuto stesso delle sue esternazioni. La presentatrice, che si è trovata ad interromperla più di una volta, l’ha messa a tacere sotto gli sguardi ipnotizzati dei presenti.

Maria De Filippi vs Tina Cipollari: i “responsabili” sono Roberta Di Padua e Davide Donadei

Oggetto di discussione, nella puntata andata in onda mercoledì 28 settembre, sono stati l’ex tronista Davide Donadei, la sua ex fidanzata Chiara Rabbi e la dama del trono over Roberta Di Padua.

Come il pubblico ha avuto modo di notare durante le scorse settimane, Davide, dopo la rottura con Chiara, non ha affatto perso tempo ed è stato colto in flagrante mentre si concedeva una cena con la Di Padua. I due, come confessato proprio oggi in puntata, non hanno mai troncato i rapporti in quest’ultimo anno e mezzo.

“Ci saremo scritti sei o sette volte, nulla di particolare” – ha spiegato la dama di Cassino, le cui parole sono state immediatamente confermate dal pugliese – “a volte era Chiara stessa che rispondeva ai messaggi, non ho nulla da nascondere“. Secondo il parere della Cipollari, tuttavia, il comportamento di Roberta sarebbe stato tutt’altro che corretto.

Poiché la Di Padua e Donadei ammisero (fin dagli albori del percorso del tronista a “Uomini e Donne”) di essere attratti l’uno dall’altra, a detta di Tina i messaggi di Roberta sarebbero stati completamente fuori luogo.

“Lui era fidanzato, sei tu che non dovevi azzardarti a scrivergli” continuava a ripetere la collega di Gianni, prima di essere stoppata dalla De Filippi in persona. La conduttrice, che non riusciva più a tollerare il teatrino messo in piedi dalla Cipollari, è andata su tutte le furie.

La conduttrice va su tutte le furie: “non sei in grado di intendere e di volere…”

Maria De Filippi, delusa dal comportamento della Cipollari, si è rivolta ironicamente all’ex tronista con l’intento di far capire alla romana il suo errore di giudizio: “secondo Tina non sei in grado di intendere e di volere…“. Nonostante l’opinionista continuasse a difendere il proprio punto di vista, la padrona di casa si è mostrata irremovibile.

A detta della conduttrice, in una simile situazione, il principale “responsabile” non avrebbe mai potuto essere Roberta:

“Incolpiamo una donna perché fa comodo, anche se Davide era fidanzato e avrebbe potuto benissimo non rispondere ai suoi messaggi!”.

Maria, con un tono che i presenti non le avevano mai conosciuto prima d’ora, non ha ceduto minimamente di fronte alle proteste di Tina. Questa volta, secondo la conduttrice, l’opinionista non ci avrebbe affatto azzeccato con il suo giudizio.

