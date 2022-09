“Minacciata e ricattata!”: tutta la verità sulla lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Tra le due sorelle non corre buon sangue ma i motivi non sono stati resi noti almeno fino a questo momento. Ora emerge la verità…

Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano da oltre tre anni. Le due ereditiere dal 2018 hanno deciso di mettere fine al loro rapporto o meglio, da quanto dice la sorella maggiore è stata la cantante ad aver deciso di mettere un muro tanto da non invitarla neppure al suo matrimonio con Afrojack.

Ginevra si trova all’interno della Casa del “Grande Fratello” ed è inevitabile non affrontare l’argomento in puntata e con i suoi coinquilini.

Ginevra Lamborghini racconta il suo dolore

L’attuale concorrente del reality di Canale 5 ha espresso in più occasioni, nel corso della sua avventura nella Casa, la sofferenza che prova nel non parlare con sua sorella, chiarendo, inoltre, di non essere a conoscenza dei veri motivi che le hanno divise.

Elettra non sarebbe dello stesso avviso ma tramite un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha spiegato di non voler fare alcuno ”show” in tv e di non aver mai ricevuto una lettera dalla sorella che le chiedesse un chiarimento.

Inoltre, tramite alcuni like ha fatto intendere che non è vero che non ci sono stati motivi che hanno causato l’allontanamento.

Ma è stato un altro like a spiegare cosa è realmente accaduto tra le due sorelle.

La reazione di Elettra è eloquente

Nella Casa, la concorrente Giaele non crede alla versione di Ginevra che soffre per la chiusura dei rapporti con Elettra senza saperne il motivo, anzi sostiene che ci sia qualcosa sotto di cui lei non vuole parlare.

A dare adito a questa tesi un commento su Twitter da parte di un utente che la cantante avrebbe confermato con un semplice like.

Le parole sono chiare:

“Se questa storia che Ginevra abbia registrato un video ad Elettra e poi l’abbia minacciata di venderlo ai giornalisti fosse vero, comprendo pienamente la diffida e l’allontanamento di Elettra”.

Dunque, sarebbe successo qualcosa di grave tra le due ereditiere e per Elettra, almeno per ora, sarebbe stato un gesto imperdonabile.