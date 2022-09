Elisabetta Gregoraci è stata presente alla Fashion Week di Milano terminata il 25 settembre, sui social ha condiviso gli scatti dell’ultimo evento: meravigliosa

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci ha lasciato il segno ed ha conquistato Milano che si è inginocchiata alla sua bellezza. La Fashion Week non poteva non ospitare una donna come lei, splendida dentro e fuori e tanto amata dagli italiani.

L’ex signora Briatore ha appena pubblicato sui social degli scatti di alcuni momenti della chiusura dell’evento ed ha lasciato tutti a bocca aperta. Il suo look era incredibile.

Elisabetta Gregoraci e la nuova fiamma

Nell’ultimo periodo, Miss Gregoraci ha fatto parlare molto di lei e del suo flirt con Giulio Fratini. Sembra che i due si stiano frequentando e che la loro relazione si faccia ogni giorno più seria.

A parlarne è stato, come al solito, il settimanale Chi che avrebbe pizzicato i due mano nella mano intenti a passeggiare per le vie del centro di Milano. Inoltre, sembra che una volta accorti dei paparazzi abbiano tentato in tutti i modi di allontanarsi ma ormai non c’era nulla da fare. Dunque, che si arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la coppia Ilary-Totti e iniziare a parlare di Gregoraci-Fratini?

Total white per Milano Fashion week

Elisabetta ha sfoggiato un look pazzesco per l’evento di moda tanto atteso in tutto il mondo. Milano, nonostante le critiche da parte degli ambientalisti, non ha perso occasione di sorprendere il pubblico con una serie di sfilate uniche.

Per la chiusura, Miss Gregoraci ha sfoggiato un outfit total white: pantaloni e giacca bianchi, un top argento accollato ma a rete che ha fatto intravedere le sue forme. I capelli lisci e sciolti le hanno dato un tocco di eleganza in più e un trucco smoking eyes l’ha resa ancora più bella. Poi ha scritto

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come

GRAZIE DI TUTTO, SEMPRE PIù ORGOGLIOSA DI TE

Poi ancora

SEI MERAVIGLIOSA, OUTFIT STUPENDI MA QUESTO DI PIù

Qualcun altro ha aggiunto

Sempre elegante e con classe, ti destingui sempre per la tua classe e semplicità..unica ed inimitabile Greg,hai reso questa FW sempre più bella per me

Eleganza, stile e classe sono gli aggettivi di cui Miss Gregoraci non può fare a meno. Ora, la conduttrice è pronta per il prossimo progetto lavorativo: quale sarà?

