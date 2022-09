“Storie italiane”, Eleonora Daniele in lutto: “Amava molto la famiglia”

Eleonora Daniele ha chiuso la puntata di “Storie italiane” con una brutta notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: è morto Bruno Arena, uno dei Fichi d’India

È lutto per il mondo della televisione e dello spettacolo: questa mattina è stata annunciata la morte di Bruno Arena, il comico dei Fichi D’India che per anni ha fatto divertire il pubblico italiano con sketch e scenette insieme al suo amico e collega Max Cavallari.

Eleonora Daniele, alla fine della puntata di “Storie italiane” ha trattato l’argomento ed insieme agli ospiti in studio e in collegamento ha mandato in onda alcuni servizi sull’attore e ha ricordato i momenti più salienti della sua vita.

Bruno Arena, i suoi ultimi dieci anni

Bruno Arena è da tutti conosciuto per essere un attore e comico, componente del duo Fichi D’India, la coppia che dalla fine degli anni Novanta e inizio Duemila è stata molto presente in televisione e al cinema.

Abbiamo visto Bruno e Max nei cinepanettoni insieme a Massimo Boldi e Christian De Sica, poi a “Zelig” e in tanti altri programmi. Proprio durante le prove nello studio Mediaset, Arena dieci anni fa ebbe un malore, si è poi scoperto essere un’emorragia cerebrale.

Da quel giorno la sua vita è cambiata completamente, l’attore fu costretto ad una sedia a rotelle e perse il linguaggio. Negli ultimi mesi le sue condizioni si sarebbero aggravate fino ad arrivare alla morte.

Il figlio Gianluca, anche lui attore, ha pubblicato una foto sui social con un messaggio per il papà. I due avrebbero dovuto fare un film insieme, ma a causa della pandemia le riprese sono state rimandate ed ora è troppo tardi.

“Storie italiane”, lacrime in studio per Bruno

Non potevano mancare le condoglianze da parte della produzione di “Storie italiane” per la famiglia di Bruno Arena, così Eleonora Daniele ha dedicato qualche minuto della trasmissione al grande comico che ha fatto dei suoi difetti il suo punto di forza.

Così la conduttrice ha aperto l’argomento dicendo

Bruno Arena è venuto a mancare, il comico dei fichi d’india amava molto la sua famiglia e Rosy sua moglie, un anno dopo l’aneurisma i due hanno festeggiato le nozze d’argento.

Poi ha lasciato la parola a Emanuela Folliero, collega e amica dell’attore, che ha affermato

ho appreso questa notizia. bruno lo conoscevo bene, è stata una persona eccezionale, carina, simpatica. a me piace ricordare le persone in vita.

Anche il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha voluto fare una dedica al comico

SONO MOLTO DISPIACIUTO, mAX E BRUNO ERANO INSEPARABILI. Arena si è sentito male nel pieno della carriera, un peccato. ricordo come costanzo li chiamava e loro facevano delle scenette che erano molto semplici ma di grande divertimento e allegria.

Bruno Arena ha lasciato il segno e nessuno potrò mai dimenticare la sua bontà e quella voce stridula che insieme a quella dell’amico Max ha reso il mondo della televisione più divertente e allegro.

