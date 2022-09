Giorgia Rossi ha lasciato senza fiato mostrandosi intenta in un’esperienza travolgente. I fan sono accorsi a mettere il loro like: subito è un tripudio di commenti e cuori.

Anche questa volta Giorgia Rossi ha lasciato il popolo del web con il fiato sospeso. La sua bellezza da infarto ha fatto sognare i fan: con il suo ultimo carosello di foto condiviso su Instagram non è passata inosservata.

35 anni, di Roma, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a diversi programmi sportivi. Giornalista è passata da Mediaset a DAZN dove è uno dei volti di punta.

In campo a conquistare il suo fascino e la sua professionalità come d’altronde accade suoi social: tanti gli scatti mentre è al lavoro in cui è divina. Accanto a questi non mancano foto dalla sua vita personale in cui è sempre pazzesca, come l’ultimo post condiviso.

Giorgia Rossi, forti emozioni per quell’esperienza goduriosa

Folta chioma bionda, lineamenti angelici, occhioni da cerbiatta. Giorgia Rossi ha fatto strage di cuori nell’ultimo post condiviso su Instagram.

A conquistare non solo la sua bellezza, ma anche l’esperienza goduriosa in cui è ritratta. Al fianco di uno chef si è mostrata intenta a gustare del buon cibo.

Per l’occasione ha sfoggiato un look molto elegante composto da un completo giacca e pantalone nero, abbinato a una camicia bianca. L‘outfit molto raffinato è stato selezionato dalla giornalista per prendere parte a una serata benefica, tra sociale e buon cibo.

Giorgia Rossi tra bellezza ed eleganza: fan in estasi

“Tra food e ricerca scientifica. Una serata all’insegna delle eccellenze per Re.Me.DIET Evolution”, le parole condivise dalla Rossi sotto il suo ultimo post Instagram.

Post che ha fatto subito un pieno di cuori e commenti a dimostrazione di quanto la conduttrice sia adorata.

“superlativa”

È solo uno dei tanti commenti al contenuto, dell’immediato successo come d’altronde accade a ogni foto condivisa da Giorgia. Anche questa volta il suo fascino ha fatto strage di cuori e subito è un tripudio di cuori.

