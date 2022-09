Alex Belli e Delia Duran sono tornati alla loro vita dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip: nelle ultime ore, il famoso attore ha pubblicato delle storie sospette

Sono stati, senza ombra di dubbio, i protagonisti della scorsa edizione televisiva. Alex Belli, circa un anno fa, è entrato nella casa più spiata d’Italia con l’intenzione di farsi conoscere dai telespettatori e vivere questa esperienza sotto ai riflettori. All’inizio stava piacendo molto al pubblico, poi qualcosa è improvvisamente cambiato.

Alex Belli e Delia Duran: “E siamo ancora qua”

Infatti, all’improvviso, Alex nella casa ha cominciato a provare dei sentimenti importanti per Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nonostante la differenza d’età, i due si trovavano molto bene insieme all’interno del reality e la loro amicizia stava cominciando ad insospettire i telespettatori. E non solo.

Infatti all’inizio Delia era rimasta in disparte, accettando questa amicizia di suo marito, ma alla fine ha perso la pazienza ed è entrata lei stessa nella casa per capire cosa stesse succedendo tra l’uomo che amava e la giovane corteggiatrice. Alla fine si è creato un triangolo piuttosto curioso che ha intrattenuto il pubblico per diversi mesi.

Alex e Delia si sono ritrovati così a vivere un momento di crisi per il loro matrimonio, perché lui provava davvero dei sentimenti per Soleil. Alla fine però, rivedendola, ha capito di essere innamorato ancora di sua moglie. Hanno deciso così di tornare alla loro vita di sempre, subito dopo la fine del reality.

“E siamo ancora qua, eh gia’… dovevamo andare a parigi ma siamo rimasti a casa”

Sui social ad oggi sono molto apprezzati da tantissime persone, che li seguono nelle loro avventure – e sventure – quotidiane. Infatti, proprio oggi, è saltato il loro viaggio a Parigi.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO