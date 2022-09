“Ballando con le Stelle”, Lorenzo Biagiarelli già in intimità con la maestra: la reazione della Lucarelli

“Ballando con le Stelle”, Lorenzo Biagiarelli già in intimità con la maestra Anastasia Kuzmina? Ecco come l’avrebbe presa Selvaggia Lucarelli…

Tra i futuri volti di “Ballando con le Stelle 2022” c’è anche lui: trentadue anni, originario di Cremona, e con una passione irrefrenabile per la cucina.

Lorenzo Biagiarelli, ancor prima che la 17esima edizione del dancing talent prenda avvio, promette di essere uno dei concorrenti su cui le luci dei riflettori non mancheranno di rimanere puntate.

I telespettatori di Rai 1 lo conoscono per essere una delle figure che, da tre anni a questa parte, affianca Antonella Clerici alla conduzione di “È sempre mezzogiorno”. In aggiunta, c’è anche un altro motivo per cui Biagiarelli, ormai da parecchio, è divenuto una delle celebrità più amate del web. Avete capito a cosa stiamo facendo riferimento?

Lorenzo Biagiarelli: l’avventura a “Ballando con le Stelle” e l’amore per Selvaggia Lucarelli

Il classe 1990, oltre ad essere un seguitissimo food blogger e chef, è niente di meno che il compagno di vita della temuta giurata Selvaggia Lucarelli.

Il fatto che lo chef prenda parte alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle” (al via nella giornata di sabato 8 ottobre) è una scelta che i fan del programma hanno a lungo contestato.

Come potrebbe la Lucarelli giudicare con occhi imparziali quando si tratta della sua dolce metà? Eppure, siamo certi che la giornalista sarà in grado di stupire il pubblico anche questa volta. La sua oggettività, senza ombra di dubbio, non verrà meno a causa di Lorenzo.

Quest’ultimo, tra l’altro, sembra badare davvero poco alla sua fidanzata. Di recente, delle immagini apparse sui social lo immortalano proprio al fianco della sua maestra di ballo. Cosa sta succedendo?

Lorenzo Biagiarelli, le FOTO accanto alla maestra Anastasia Kuzmina: “chissà se Selvaggia…”

L’insegnante di ballo di Lorenzo Biagiarelli, attraverso una compilation di scatti, ha esternato tutta la propria felicità nell’avere il food blogger come compagno d’avventura.

Queste, nello specifico, le parole che la talentuosa Anastasia Kuzmina ha dedicato all’allievo in un post su Instagram:

“Sono troppo felice di ballare con lorenzo, ci speravo proprio. Chissà se selvaggia lucarelli è felice allo stesso modo…”.

Sotto la descrizione sono rapidamente comparsi una moltitudine di commenti, ma non quello della giurata di “Ballando”. Che Selvaggia voglia dimostrare in anticipo la propria imparzialità, non rispondendo alle provocazioni del fidanzato e della ballerina?

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO