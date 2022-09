Beatrice Borromeo, scelta senza precedenti. Mette ko quella reale, clamoroso retroscena

Beatrice Borromeo ha lasciato senza fiato: a un evento importante è lei la protagonista assoluta. È talmente bella che mette in secondo piano una sua parente stretta.

Tutti i riflettori puntati su Beatrice Borromeo. È lei la protagonista della Settimana della moda di Parigi, tanto che la sua apparizione alla sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2022/2023 di Dior – di cui è testimonial – ha catalizzato il mondo intero.

Modella e giornalista, nei suoi 36 anni sono innumerevoli le occasioni in cui le sue scelte di stile sono diventate vere e proprie fonti d’ispirazione. Biondissima e dai lineamenti angelici, pur essendo sempre molto minimal, riesce a sfoggiare look unici.

Accanto al suo percorso nella moda – vanta collaborazioni con le Maison più conosciute al mondo – la 36enne è nota per la sua penna, avendo collaborato come giornalista con testate del calibro del “Fatto Quotidiano”.

Oltre alla carriera, ha costruito una famiglia da Mulino Bianco al fianco di Pierre Casiraghi diventando così una Principessa a Palazzo Grimani.

Beatrice Borromeo, stupenda: mai vista così

La bellezza e lo stile della Borromeo sono riusciti a far battere il cuore di Pierre non sfigurando mai al fianco della suocera, Carolina di Monaco, e della cognata, Charlotte Casiraghi.

Anzi in molte occasioni è lei quella più chiacchierata, come è accaduto nella sua ultima apparizione ufficiale.

La 36enne in questi giorni si è spostata, infatti, da Monaco a Parigi per seguire le sfilate della Settimana della moda, evento tra i più attesi all’anno nell’ambito del quale sono presentate le linee della stagione primavera estate.

In questa occasione Beatrice ha lasciato senza fiato mostrandosi in tutta la sua bellezza: il suo look è piaciuto talmente tanto da renderla protagonista della sfilata di Dior. Proprio la nota Maison l’ha vestita scegliendo per lei un paio di pantaloni neri dal taglio elegante, abbinati a una giacca molto chic, dai profili bianchi.

Beatrice Borromeo, il suo fascino mette in ombra quella reale

Talmente affascinante e chic, a Parigi è la Borromeo a catalizzare i riflettori, mentre di Charlotte Casiraghi non c’è ombra.

Assente alla sfilata di Dior, se Charlotte rimane comunque un’icona di stile, questa volta è la Borromeo a conquistare tutti. Al suo fianco presente la sorella minore di Pierre Alexandra di Hannover, anche lei elegantissima con un look a righe bianche e nero.

il look della borromeo conferma quanto sia un’ispirazione fashion

Coda alta e stivaletti a punta, è la prova di quanto anche un look essenziale possa essere molto chic, persino se composto semplicemente da giacca e pantaloni.

