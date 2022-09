“Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli, colpo di scena: sorpresa in diretta

Federica Sciarelli ha tenuto un’altra puntata di “Chi l’ha visto” su Rai3 dove ha riportato episodi di attualità e cronaca, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio

Il 28 settembre è andata in onda un’imperdibile puntata di “Chi l’ha visto” che ancora una volta ha conquistato milioni di telespettatori molto attenti ai casi raccontati da Federica Sciarelli, la conduttrice storica del programma che da più di quindici anni è alla guida della trasmissione.

La presentatrice ha incuriosito il pubblico con un aspetto molto interessante che non è passato inosservato: riguarda il suo look, scopriamo insieme cosa è successo.

Federica Sciarelli, qualche curiosità sulla conduttrice

Federica Sciarelli è una giornalista professionista da tutti conosciuta per essere la conduttrice storia del programma “Chi l’ha visto”.

La presentatrice ci tiene alla sua privacy, tanto che non ha social con cui condividere alcuni momenti delle sue giornate che vanno oltre al suo lavoro e non ha mai raccontato dettagli sulla sua vita privata.

Sappiamo soltanto che ha un figlio con il quale è molto apprensiva. Infatti, in più interviste ha ribadito che

non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice ‘Mamma, questo programma mi fa venire l’ansia’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa?

Il dettaglio curioso in diretta tv

Poco prima di andare in onda Federica Sciarelli è apparsa in tv con l’anteprima del programma dove ha riassunto brevemente alcuni punti della puntata.

Il dettaglio che ha incuriosito il pubblico, però, riguarda il look della conduttrice che è cambiato repentinamente tra il prima e l’inizio della trasmissione. Infatti, la Sciarelli nel corso dell’anteprima indossava un paio di pantaloni ed una camicia rosa sblusata, lunga fino al fondoschiena, durante la puntata ha optato, invece, per una camicia verde morbida che ha messo dentro ai jeans.

Non conosciamo il motivo di questo cambiamento, ma è possibile che tale episodio sia legato alla registrazione. Infatti, il lancio trasmesso dopo Un posto al sole è stato registrato in anticipo, ma resta un mistero il perché la conduttrice nel corso della diretta non abbia optato per lo stesso outfit dell’anteprima.

