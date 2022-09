Elisa Isoardi dà un bacio appassionato proprio a LUI: al settimo cielo

Elisa Isoardi ha iniziato una nuova avventura televisiva e presto la vedremo a fianco di un noto personaggio: scopriamo insieme chi è

Elisa Isoardi è tornata in televisione con un nuovo programma tutto suo di cui non solo è la conduttrice ma anche l’autrice. Si chiama “Vorrei dirti che” e va in onda su Rai 2 ogni domenica.

La presentatrice è molto emozionata per questa esperienza che le porterà via molto tempo ma le reca anche tante soddisfazioni. Dopo “La prova del cuoco”, aveva deciso di allontanarsi dai riflettori, ma oggi è più carica che mai, pronta a stupire i suoi telespettatori.

“Vorrei dirti che”, tutti i dettagli sul programma

È iniziato l’11 settembre ed avrà come protagonista il territorio italiano che sarà esplorato dalla conduttrice per quanto riguarda tradizioni, ricette e tanto altro ancora.

Così Elisa Isoardi ha dichiarato all’Ansa

CON ME LE PERSONE CHIEDERANNO SCUSA E DIRANNO GRAZIE, DUE PAROLE CHE OGGI SI USANO POCO MA CHE SONO TERAPEUTICHE, O MAGARI DIRANNO TI VOGLIO BENE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. TROVEREMO INSIEME IL CORAGGIO DI USARE ED ESPRIMERE QUESTI SENTIMENTI.

Riuscirà a conquistare il pubblico italiano? La conduttrice sembra molto determinata e sa cosa vuole e c’è qualcuno che potrebbe essere un aiutante magico.

Elisa Isoardi ha un nuovo compagno di viaggio

Sui social è stata condivisa una storia che ha incuriosito i follower e i fan del programma “Vorrei dirti che”. Si tratta di una foto della Isoardi e Natale Giunta.

Un bacio in amicizia appassionato in quel di Roma racchiuso in uno scatto che ha già fatto il giro del web. Poi una scritta

CI VEDIAMO PRESTO

A quanto pare Chef Natale sarà uno dei protagonisti di una delle prossime puntate della trasmissione di Elisa Isoardi che lo avrebbe scelto insieme alla produzione. Il professionista si è fatto conoscere molti anni fa con “La prova del cuoco” e all’epoca Antonella Clerici lo soprannominò lo chef con la coppola.

Il cuoco è molto attivo sui social dove vanta di più di 100mila follower con i quali condivide ricette, sopralluoghi per cerimonie ed eventi, scatti professionali e tanto altro ancora. Allora, noi non vediamo l’ora di vederlo all’opera con la sua amica Elisa. Cosa combineranno insieme? Stay tuned.

