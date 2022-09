Emma Marrone, la FOTO strappalacrime che ha fatto piangere tutti: “ti amiamo, sei il nostro orgoglio”

Emma Marrone, la foto strappalacrime che ha fatto piangere tutti i suoi followers: le parole della cantante tolgono letteralmente il fiato!

Nelle ultime settimane, l’amatissima Emma Marrone sta pubblicando molto meno rispetto al solito. Una scelta comprensibile da parte della cantante, che si sta sicuramente riprendendo dalla morte dell’adorato papà Rosario.

L’uomo, scomparso il 5 settembre scorso all’età sessantasei anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’ex vincitrice di “Amici”, che ha deciso di affrontare il lutto in via rigorosamente privata, circondata solo ed esclusivamente dall’affetto dei suoi cari.

Emma Marrone: la perdita del papà Rosario e l’amore per il fratello Francesco

L’interprete di “Ogni volta è così“, stando a quel che si evince attraverso le piattaforme social, non era ancora pronta a dire addio al suo amato papà.

La morte di Rosario Marrone, scomparso il 5 settembre scorso, è qualcosa con cui la salentina non avrebbe mai voluto fare i conti così presto. Fortunatamente, in queste ultime settimane, moltissime persone si sono strette attorno alla cantante nell’intento di consolarne il dolore e di colmarne la perdita immane.

Emma, a piccoli passi, sembra si stia gradualmente riprendendo dalla tragedia che l’ha colpita. L’ultimo post che la Marrone ha condiviso su Instagram, a questo proposito, ritrae un momento a dir poco meraviglioso che vede coinvolta tutta la sua famiglia. Il protagonista, questa volta, è proprio l’adorato fratello Francesco, che la cantante chiama affettuosamente “Checco”.

“Ti amiamo, sei il nostro orgoglio”: la dedica della cantante al fratello Checco – FOTO

La giornata di giovedì 29 settembre è stata da dir poco speciale per la famiglia Marrone, riunitasi per festeggiare un traguardo importantissimo raggiunto dal fratello della cantante. Francesco, come immortalato dalla sorella mediante una foto condivisa su Instagram, si è ufficialmente unito al corpo dei Vigili del Fuoco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“lo giuro. Grande Checco Marrone, sei il nostro orgoglio. Ti amiamo tanto”.

Una dedica a dir poco strappalacrime, quella di Emma, che sembra provare un affetto davvero smisurato nei confronti del fratello. I fan, di fronte allo scatto, sono letteralmente esplosi di gioia: “un esempio di grande forza“, “bellissimi“, “meravigliosa famiglia“.

