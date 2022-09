Gemma Galgani sconvolta, la perdita che fa più male: “è volato…”

Gemma Galgani e quell’addio a Uomini e Donne che non ha mai superato: torniamo indietro nel tempo e parliamo del suo grande amore

Gemma Galgani si è seduta per la prima volta nello studio di Uomini e Donne dodici lunghissimi anni fa: da allora, non è ancora riuscita a trovare l’amore. Dopo tutto questo tempo trascorso nel programma di Uomini e Donne, però, può essere contenta di aver trovato una specie di piccola famiglia che le ha sempre dimostrato tanto amore in tutti questi anni.

Gemma Galgani, l’addio a Uomini e Donne

In ogni caso, qualche storia più o meno importante l’ha avuta pure lei. Infatti Gemma, un po’ di anni fa, si è invaghita follemente di un corteggiatore del parterre maschile: Giorgio Manetti. Dopo di lui, nessuno più è stato capace di farle battere così tanto il cuore.

Giorgio e Gemma sono stati insieme per un periodo della loro vita e pensavano davvero di aver trovato l’amore. Purtroppo però, per una serie di incomprensioni, le cose tra di loro non hanno funzionato. Gemma è stata male per tanti anni, provò a scrivergli lettere e a corteggiarlo sperando di farlo tornare sui propri passi, ma Giorgio decise di lasciare il programma per sempre.

I fans del programma ricordano bene il giorno in cui, per la prima volta, Giorgio non si è presentato in studio. Maria De Filippi fece notare al pubblico che mancava qualcuno tra i corteggiatori seduti nel parterre.

“Il gabbiano è volato via”

Nonostante la malinconia di quel momento, una battuta “il gabbiano è volato via” fece sorridere il pubblico. Gabbiano, infatti, era il soprannome del cavaliere.

