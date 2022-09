Ginevra Lamborghini, grande protagonista di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è confessata in diretta su Canale Cinque in prima serata

Ginevra Lamborghini ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip quest’anno, dopo tre anni in cui si è ritrovata a stare sotto ai riflettori per i pessimi rapporti in cui sta con sua sorella Elettra. Tutto è cominciato quando, il giorno del matrimonio della famosa cantante, Ginevra ha rivelato sui social di non essere stata invitata al suo grande giorno.

Ginevra Lamborghini si confessa al GF Vip: “Non me lo posso permettere”

Le due sorelle hanno litigato e non si sono mai riappacificate in tutto questo tempo, e come se questo non bastasse, il motivo per cui hanno litigato non è chiaro né ai telespettatori né a Ginevra che in questo momento è nella casa più spiata d’Italia.

Ginevra, da quando è entrata nella casa, ha parlato spesso di Elettra. Ha raccontato che non ha mai capito il motivo per cui si sono allontanate, che sente tremendamente la sua mancanza e che farebbe di tutto per potersi riappacificare con lei dopo questi anni di distanza. Elettra ha cercato di stare zitta perché non voleva “lavare i panni sporchi” in pubblico, ma negli ultimi giorni ha dichiarato sui social di sentirsi tradita da Ginevra per il modo in cui la sta facendo passare in televisione.

In ogni caso, Ginevra nella casa è molto amata e anche molto odiata. Sofia Giaele, infatti, l’ha accusata di essere “mantenuta da suo padre” e di andare a fare shopping con le sue carte di credito. La risposta di Ginevra ha spiazzato tutti:

“Io prendo uno stipendio da dipendente normale. Sì ho una Lamborghini che ho ereditato, ma non la uso mai perché non me la posso permettere, consuma troppo”

Alfonso Signorini non si aspettava affatto questo risvolto: “Una Lamborghini che non può permettersi una Lamborghini, come è strana la vita“.

