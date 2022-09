Giorgia Meloni, che titolo di studio ha? Incredibile ma vero

Sapete qual è il titolo di studio di Giorgia Meloni? Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla carriera della prima Leader italiana

Per l’Italia è iniziata una nuova era che prende il nome di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha vinto le elezioni politiche 22 ed ora la leader è pronta a mettersi a lavoro per il suo Paese. Lo ha dichiarato più volte nei due mesi di campagna elettorale ed ora il suo sogno sta per diventare realtà.

È la prima volta che in Italia una donna diventa leader e tale aspetto, che siate d’accordo o meno, apre uno scenario del tutto inedito.

Giorgia Meloni, il percorso politico e altre curiosità

Giorgia Meloni è nata a Roma ma ha origini sarde da parte del padre e siciliane da parte della madre. Ha una figlia che ama immensamente, Ginevra.

Ha iniziato il suo percorso politico entrando a far parte del coordinamento studentesco Gli Antenati, nel 1996 è diventata responsabile di Azione studentesca. All’età di 29 anni arriva in Parlamento, la più giovane deputata di quella legislatura.

La Meloni, però, prima di approdare nella politica ha portato avanti anche altri lavori. È stata una baby-sitter e una barista al Piper. Attualmente è molto attiva sui social dove vanta di più di un milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate.

Dopo la vittoria ha scritto

L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo. Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione.

Il percorso scolastico e universitario

Non tutti sanno che la leader di Fratelli d’Italia è una giornalista professionista diplomata al Liceo Linguistico con il massimo dei voti. La Meloni ha frequentato l’ex Istituto Tecnico Professionale di Stato Amerigo Vespucci.

In realtà, la politica non avrebbe mai conseguito una laurea anche se molti pensano che la abbia. Sa però diverse lingue come l’inglese di cui possiede il C2 e il francese di cui ha il C1.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO