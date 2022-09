Ilary Blasi ha un’avversaria e non è Noemi, c’è un’altra rivale nella sua vita

Avete visto com’è cresciuta Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti? È irriconoscibile: che splendore

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ufficialmente chiusa, i due hanno preso strade diverse e anche i media stanno mantenendo la calma dopo un lungo periodo di gossip e voci spesso infondate.

Eppure, nonostante l’amore tra i due sia finito, la coppia romana non passerà mai di moda e sarà sempre una tra le preferite dal pubblico italiano che per anni l’hanno seguita lontano e davanti ai riflettori. Da mesi sembra essere arrivata Noemi a fare battere il cuore del pupone, ma c’è anche qualcun altro di cui non può fare a meno. Ilary ha una nuova rivale?

Chanel Totti, gli auguri per papà Francesco

Qualche giorno fa Francesco Totti ha compiuto 46 anni ed ha festeggiato il suo compleanno senza Ilary dopo più di venti anni. Accanto a lui c’era la sua nuova fiamma, gli amici più cari e i suoi tre figli, Chanel, Cristian e Isabel.

A differenza degli scorsi anni, il pupone ha scelto una location fuori Roma, nessun post sui social e un ristorante riservato dove nessuno lo ha potuto seguire e vedere. Durante la giornata sono tanti coloro che gli hanno lasciato un messaggio, in particolare i suoi ragazzi. Chanel, la secondogenita ha pubblicato una foto e poi ha scritto

auguri all’unico uomo della mia vita, ti amo tanto.

Chanel la preferita sui social: altro che Ilary Blasi

Dopo aver parlato a lungo di Noemi Bocchi, i media hanno spostato l’attenzione su qualcun altro. Stiamo parlando di Chanel Totti, la figlia di Francesco e Ilary che nell’ultimo periodo starebbe rubando la scena alla mamma.

La secondogenita della famiglia Totti ha compiuto lo scorso maggio quindici anni, ma sembra molto più grande. È molto attiva sui social dove non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato che fanno il giro del web. Ogni giorno indossa vestiti diversi con cui mette in mostra le sue forme prorompenti proprio come quelle di mamma Ilary.

Infatti, molti pensano che le due si assomiglino molto e che in un futuro la più piccola potrebbe superare la conduttrice. Qualcuno non si è trattenuto e sotto ad uno degli ultimi post pubblicati da Chanel ha scritto

Sei meglio di mamma…che gol che ha fatto il capitano con te!

Cosa risponderà la figlia di Francesco e Ilary? E soprattutto lo farà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

