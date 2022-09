Jasmine Carrisi lontana da mamma Loredana e papà Al Bano? La figlia più famosa d’Italia del momento, ha pubblicato una foto sui suoi profili social

Jasmine Carrisi ha conquistato tutti con i suoi capelli biondi e i suoi occhioni azzurri. Sembra ieri che i fans dei suoi genitori – Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso – la vedevano nascere, frutto di un amore che aveva fatto molto discutere, eppure gli anni sono passati anche per lei e oggi è diventata una bellissima giovane donna.

Jasmine Carrisi: la figlia di Al Bano e Loredana “scappata”

Negli ultimi anni è diventata sempre più famosa perché ha deciso di seguire le orme di suo padre e di diventare anche lei una cantante. Non è stato facile all’inizio, perché Jasmine è davvero molto timida e durante le prime interviste faceva fatica ad aprirsi e a parlare con i suoi interlocutori.

Poi, con il passare del tempo, è riuscita a diventare sempre più espansiva. Al punto tale che venne scelta, insieme a suo padre, come giudice di The Voice. Una esperienza che l’ha fatta crescere e che l’ha formata come donna e come personaggio televisivo. Ora però ha archiviato – almeno per il momento – questa fase della sua vita pubblica e si sta dedicando completamente alla musica.

Dopo una estate trascorsa tra bellissime città, negli ultimi giorni i suoi fans hanno notato che non era a casa insieme alla sua famiglia, come la vediamo sempre. Alla fine, la giovane Jasmine ha chiarito ogni dubbio.

ehy siri, play casetta in canadà

Dunque, è proprio qui che si trova la giovane di casa Carrisi. Ha avvertito i fans pubblicando una foto di lei con un panorama mozzafiato.

