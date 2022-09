Miriam Leone è tornata sul set ed ha incuriosito i fan con il primo scatto della nuova avventura lavorativa: cosa sta combinando?

Miriam Leone sta vivendo uno dei periodi più belli della sua vita, infatti, sta ottenendo ottimi risultati in ambito professionale ed ha appena festeggiato il primo anniversario di matrimonio che va a gonfie vele.

Insomma, il successo sembra essere arrivato per l’ex Miss Italia che ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua semplicità. Occhi verdi, un sorriso strepitoso, naturale, per non parlare della determinazione e l’intraprendenza che l’hanno spinta sempre oltre l’hanno portata fin qui.

Miriam Leone, curiosità sull’attrice

Miriam Leone è nata a Catania nel 1985 ed ha iniziato il suo percorso in tv partecipando al concorso di bellezza Miss Italia dove si è aggiudicata il primo posto, era il 2008.

Oggi è un’attrice e conduttrice. Si è sposato nel 2021 con Paolo Catullo ed è un manager finanziario cui non piace apparire in televisione e sui social. I due, infatti, vivono una storia lontana dai riflettori e nel pieno della privacy.

Miriam, invece, non si è mai nascosta pur mantenendo sempre un certo riserbo su alcuni particolari della sua vita. Eppure, qualche curiosità sull’attrice c’è: da piccola avrebbe voluto sposare Piero Angela, ha imparato a leggere a 4 anni ed ha vinto Miss Italia soltanto dopo essere stata ripescata.

Il nuovo progetto

Molto attiva sui social, Miriam Leone non riesce proprio a fare a meno di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate e in particolare scatti professionali. L’ultimo ne è un esempio.

Attualmente è impegnata sul set di un nuovo film o fiction di cui non conosciamo nessun particolare. L’attrice attraverso un primo piano in cui mette in risalto i suoi grandi occhi verdi ha raccontato

Non posso dire, fare, spoilerare niente di questo set, ma lo sto amando…

In pochissimo tempo la foto ha conquistato più di trentaquattromila like e tanti commenti da parte dei follower come

Bellissima unica semplice e Simpatica

Poi ancora

Sempre più bella e intensa

Qualcun altro ha aggiunto

pazzesca

Ancora una volta la Leone ha lasciato il segno ed ha attirato l’attenzione dei fan che la supportano e sostengono ormai da anni. Adesso non vediamo l’ora di scoprire ulteriori dettagli sul progetto cui sta lavorano che non tarderanno ad arrivare.

