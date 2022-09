“Un padre fantastico” Chanel Totti, l’ultimo VIDEO di TikTok toglie ogni dubbio: le cose stanno così…

Chanel Totti torna a pubblicare su TikTok e questa volta il risultato è un vero e proprio plebiscito: nel video c’è la risposta a tutto

Crescono a vista d’occhio i followers di TikTok di Chanel Totti, la meravigliosa secondogenita di Ilary Blasi e del pupone, che ha recentemente festeggiato quarantasei anni d’età.

Nel giorno del suo compleanno, l’ex campione della Roma non ha mancato di ricevere gli auguri dei suoi due gioielli: i figli maggiori. Chanel, in particolar modo, ha lasciato trasparire un affetto letteralmente incondizionato nei confronti del padre.

“Auguri all’unico uomo della mia vita” ha scritto la 15enne a Francesco, palesando di fronte a tutti di non nutrire alcun rancore nei confronti del papà, che ormai si mostra felicissimo al fianco di Noemi Bocchi.

Chanel Totti innamorata di Francesco: tra papà e figlia l’affetto è ancora più forte di prima

In questi mesi di ripicche social e frecciatine tra Ilary e Francesco, i figli della coppia non si sono mai sbilanciati verso nessuna delle due parti.

All’opposto, Cristian e Chanel hanno continuato ad includere sia la conduttrice che l’ex calciatore all’interno delle loro pubblicazioni social. In misura minore per quel che riguarda il 17enne, poco incline all’utilizzo delle piattaforme, molto più frequentemente nel caso della sorella più piccola.

Solamente due giorni fa, a questo proposito, Chanel ha aggiornato il suo profilo TikTok condividendo un video che, a detta degli utenti, avrebbe finalmente tolto ogni dubbio. Le cose stanno davvero come si vede nella clip? A voi l’ultima parola.

Chanel Totti, l’ultimo VIDEO di TikTok toglie ogni dubbio: parola dei fan!

Si è sempre parlato della somiglianza impressionante tra Chanel e Ilary Blasi. Tuttavia, i fan della giovanissima hanno recentemente avanzato un’ulteriore (e più che fondata) osservazione. La 15enne, pur essendo la fotocopia di mamma Ilary, avrebbe anche qualcosa del suo amato papà.

Sotto l’ultimo video tiktok di chanel, in cui la figlia di totti si mostra in un outfit total black, i commenti stanno letteralmente impazzando.

“Hai un padre fantastico” – tuona una fan, mentre qualcun altro osserva – “la somiglianza al Capitano c’è“, “hai anche qualcosa di lui“. Per il pubblico, in sostanza, non ci sarebbe più nessun dubbio: Chanel, a ben giudicare, è un vero e proprio mix tra i suoi bellissimi genitori.

EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO