Roma, incidente su Via Nomentana. Morto un 42 enne

Scontro fatale nella serata di mercoledì 28 settembre a Roma. Si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto una moto e un’auto.

Un altro incidente mortale che arriva nelle cronache della Capitale. Si tratterebbe di un incidente avvenuto a Roma Nord, tra un auto e uno scooter. Secondo quanto riporta Roma Today, l’incidente sarebbe avvenuto mercoledì 28 settembre a Roma.

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in questo tragico incidente stradale. Uno scontro allo snodo con la Via Nomentana all’altezza di Via Pola, a Roma nord. L’impatto avrebbe coinvolto una moto e un’automobile. I due veicoli, una Toyota Yaris e uno scooter Yamaha Xenter. L’uomo in sella al veicolo due ruote era residente nel quartiere di Montesacro.

La strada degli incidente: questa zona di Roma è tragica

Sarebbe stato portato al Policlinico Umberto I, nelle vicinanze, il conducente dell’autoveicolo. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sottoposti al guidatore dell’auto. I mezzi coinvolti sono sotto sequestro. Sul posto, come per ogni incidente mortale, la Polizia locale e i Carabinieri.

Si indaga per capire la dinamica dei fatti e sul posto gli agenti della polizia locale stanno eseguendo rilevamenti e accertamenti. Il conducente dell’autoveicolo sarebbe stato condotto, come riporta Roma Today, in ospedale sotto choc.

La Nomentana ricorda più un cimitero che una strada a lunga percorrenza: gli incidenti già avvenuti

Non è la prima volta che questa zona di Roma è martoriata dagli incidenti stradali. Strade a lunga percorrenza che, fin troppo spesso, vengono percorse ad alta velocità. Strade, spesso, sconnesse e che presentano dossi e rilievi. Non mancano gli innumerevoli semafori, incroci, strisce pedonali e sensi unici.

L’incidente avvenuto mercoledì scorso diventa uno delle cronache della Via Nomentana, una strada condannata a diventare il cimitero di molti. E’ accaduto nel novembre 2021 quando Renato Rossi perdeva la vita a poca distanza da Via pola in sella alla moto.

Così come per Elena Baruti, studentessa del liceo morta dopo un’investimento fatale su Via Nomentana.

