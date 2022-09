EROS E MICHELLE INSIEME, IL MOTIVO. GUARDA VIDEO

La bellissima e talentuosa Shaila Gatta nasce ad Aversa (Napoli) nel 1996. Fin da piccola è stata attratta dal mondo dello spettacolo ed ha studiato sodo per arrivare in cima alla notorietà. Ha iniziato la sua carriera da ballerina nella scuola di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 e successivamente ha preso parte del corpo di ballo di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Il successo è arrivato quando approda da Antonio Ricci e diventa la velina mora di Striscia la notizia nel 2017.

Shaila ha sempre desiderato affermarsi come ballerina, dopo aver studiato per conseguire il diploma in lingue, senza però mai conseguirlo, si è trasferita a Roma iscrivendosi alla scuola di danza moderna. Molta gavetta e tanto sudore sono serviti per farle ottenere il successo che desiderava.

Attualmente Shaila è felicemente fidanzata con Jonathan Dante Gerlo, ex allievo di Amici, insieme sono molto felici e complici nella quotidianità.

Shaila Gatta non da pace ai fan, ogni volta un’emozione unica

Una foto che vale più di mille parole, Shaila ricorda così i momenti felici di quando danzava libera e felice in spiaggia: ” Quanto mi manca danzare. Negli ultimi anni la mia vita è cambiata tanto. Partiamo con degli obiettivi per poi ritrovarci a scoprire altri sogni nascosti dentro di noi…Tornerò presto così”.

Un messaggio pieno di nostalgia ma anche di rivincita, in molti hanno commentato lo scatto postato sul profilo Instagram della ballerina, qualcuno le ha dato conforto ma altri non hanno potuto non notare l’agilità di Shaila: “Che apertura”, commenta qualcuno felicemente impressionato dalla posa, “Tu sei inimitabile, ci farai morire”, risponde qualche altro.

In pochissimi minuti la foto diventa virale, la bella ballerina incassa milioni di cuoricini e tanti, tantissimi complimenti provenienti da tutto il mondo.