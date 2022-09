“Storie italiane”, Eleonora Daniele lo bacchetta in diretta: “Ma che fai?”

La royal family continua ad essere al centro del mirino e Eleonora Daniele ha dedicato una parte della puntata di “Storie italiane” agli intrighi della famiglia reale

Nella puntata del 29 settembre di “Storie italiane”, Eleonora Daniele e gli ospiti in studio e collegamento hanno trattato l’argomento del momento: la royal family e i suoi intrighi. Che si tratti del passato o del presente poco importa, i membri della famiglia reale sono sempre al centro del mirino.

La conduttrice ha mandato in onda alcuni servizi sui vari componenti per poi bloccare la trasmissione e porre l’attenzione su uno dei colleghi in collegamento. Lo ha fatto in diretta davanti a tutti.

Royal family, altri problemi dopo la morte della Regina Elisabetta

A venti giorni dalla morte della Regina Elisabetta II sono tanti i misteri e gli intrighi che stanno uscendo allo scoperto riguardo alla royal family. In particolare, Meghan e Harry tornano al centro del mirino.

Il primogenito della regina Elisabetta è al trono ed è diventato Re Carlo III. Proprio lui, avrebbe preso un’importante decisione sul secondo figlio, Harry. Poiché vuole una monarchia snella affinché la popolazione inglese non incorra in rischi e crisi, avrebbe fatto una scelta: i titoli reali verranno dati soltanto ai membri della famiglia che hanno un ruolo attivo nella monarchia e che portano avanti i doveri e le responsabilità reali. Dunque, la coppia formata da Harry e Meghan potrebbe essere declassata.

“Storie italiane“, Mauro Coruzzi lo fa in diretta davanti a tutti

Eleonora Daniele era in collegamento con uno degli inviati di “Storie italiane” che si trova a Londra per seguire tutti gli avvenimenti della royal family. Ha dovuto fermare tutto perché è successo qualcosa di insolito.

Così ha chiesto alla regia

mettetemi mauro in onda, perché mi dicono, io non lo vedo, CHE, INTANTO, si beve il caffè. Mauro che stai facendo?

Mauro Coruzzi, in collegamento con la Daniele, ha preso la parola per rispondere subito alla conduttrice ed ha spiegato

ho finito il giro della lavapiatti e così ho tirato fuori la mia tazza preferita, quella con lady diana.

Anche Eleonora ha affermato di avere quella tazza che è la sua preferita. Dopo questa parentesi, in studio i presenti sono tornati a parlare del divario tra Meghan e Harry e William e Kate. Sono tanti a credere che i duchi di Sussex siano gelosi e vogliano qualcosa in più rispetto a ciò che hanno.

Intanto, il testamento della Regina Elisabetta resta privato e nessuno sa nulla al riguardo. C’è chi ritiene che al secondogenito di Lady Diana non spetti nessuna eredità, ma è ancora presto per dirlo. Presto, però, scopriremo rivelazioni inediti attraverso il libro scritto proprio dal diretto interessato. Infatti, verso la fine dell’anno o ad inizio 2023 dovrebbe uscire e potrebbe essere una bomba per la royal family. A “Storie italiane” sono già pronti per parlarne.

